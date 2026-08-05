"Сборище от тарикати и сметкаджии, които се хранят от декаданса на града": Общинските съветници на Варна, които затвориха младежкия център (ВИДЕО)

"Що се касае решението, с което бе затворен Черноморския младежки център (ЧМЦ), това за пореден път показва какви хора населяват общинския съвет във Варна - повечето от тях са едно сборище от тарикати, дребнави сметкаджии, доста политически късогледи и с почти никаква политическа култура. Те успяват посредством ниската избирателна активност на местни избори и с подкрепата на определени бизнес кръгове с интереси на местно ниво да влязат в общинския съвет и да играят блокираща квота. Съответно разблокирането на тази квота коства солидни ресурси". Това обяви в Студио Actualno политическият анализатор и икономист от Варна Беркай Чокджан по повод скандала с липсата на финансиране за младежкия център в морската ни столица.

Казусът предизвика огромно обществено недоволство и реакции в социалните мрежи, а най-ярките представители на гражданския и младежкия сектор застанаха зад каузата за запазването на ЧМЦ. Неглижирането на политиките за младите хора в града идва близо десетилетие, след като Варна бе носител на отличието "Европейска младежка столица 2017 г." Припомнете си цялата хронология и детайлите около казуса тук: Черноморският младежки център бе открит и закрит 24 часа по-късно: Иронична история за безхаберие (СНИМКИ и ВИДЕО).

"Няма перспектива държавата да спре да неглижира младежките политики. Освен щетата за варненските младежи, говорим и за много тежък имиджов удар външно, тъй като това е проект по Плана за възстановяване и устойчивост. Не можем да поемаме ангажимент за изграждане на такава инфраструктура, която след това да е в нефункционално състояние", коментира още анализаторът и подчерта, че Варна придобива изключително космополитен облик сред младите хора.

Общинският съвет на раздора

Решението на общинските съветници в подкрепа на финансирането на младежкия център не е факт, след като при нужни 26 гласа в подкрепа бяха събрани едва 21 вота от местните депутати. Самият общински съвет е съставен от общо 51 души, но в състава си той има цели 13 групи от съветници от партийни листи, граждански обединения и местни коалиции, зад които стоят бизнес интереси.

"Това са местни коалиции и партии, които се появяват в навечерието на местни избори, те нямат проследимост като политически субекти какви тези отстояват назад във времето. Поради ниската избирателна активност и в резултат на купен и контролиран вот, такива съмнителни субекти стават част от местното управленско тяло и впоследствие произвеждат такива решения, които са меко казано необосновани и спъващи развитието", коментира още Чокджан.

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По думите му от гледна точка на съветниците в крайна сметка вероятно тези решения са логични: "Те са свикнали да живеят в една затворена екосистема от далавери - едно потенциално развитие на града, което да привлича капитали, хора, други бизнеси, различни възможности за образование, социализация и културно развитие, биха попречили на техния комфорт. А те се хранят от декаданса на града и неговата експлоатация - те се хранят от казина, заложни къщи, строителство и т.н.", обясни още той.

Разговорът по темата започва в 17:35 минута от видеото: