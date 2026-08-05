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Взривът в ресторант с руски генерали: Командирът на аерокосмическите сили е бил мишената, но е загинал зет му (ВИДЕО)

05 август 2026, 18:04 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Взривът в ресторант с руски генерали: Командирът на аерокосмическите сили е бил мишената, но е загинал зет му (ВИДЕО)

Зетят на командващия руските Въздушно-космически сили ген. Александър Чайко е загинал при експлозията в московския ресторант „Балци Роси“ на 1 август, съобщи четири дни по-късно независимата руска медия „Агентство“. Тя се позова на руския регистър на юридическите лица, според който едноличната търговска фирма на Даниил Передрий е била закрита поради смъртта му на 1 август. Передрий е зетят на Чайко.

„Агентство“ съобщи също, позовавайки се на руска база данни, че валидността на един от личните документи на Передрий е изтекла на 1 август.

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Целта е бил Александър Чайко

Александър Чайко е бил целта на експлозията в московския ресторант, съобщи междувременно източник, запознат с въпроса, пред украинската медия Kyiv Independent

При експлозията загинаха петима души, а 21 други бяха ранени. Смята се, че Мария - дъщеря на Чайко и съпруга на Передрий - също е била ранена при взрива, съобщи руското независимо издание „Верстка“, позовавайки се на неназован източник, близък до ръководството на ресторанта.

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Руското независимо медийно издание ASTRA съобщи, че в деня на експлозията ресторантът е бил затворен за посетители поради провеждането на частно събитие. Очевидец разказа пред канала, че в близост до ресторанта са били паркирани и редица автомобили с черни регистрационни номера, каквито се използват от руските въоръжени сили и редица други правоохранителни органи. Затова се смяташе, че вътре е имало множество руски генерали. Твърдеше се още, че Чайко е празнувал рождения си ден в "Балци Роси".

Според информацията охранител е спрял жена, която се е опитала да внесе кутия в ресторанта, като тя му е казала, че в нея има подарък. Подозирайки, че нещо не е наред, охранителят решил да провери пратката, след което се чула експлозия. Според руския проправителствен вестник „Коммерсант“ взривното устройство е било задействано дистанционно.

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Предполагаемият опит за покушение срещу Чайко последва атака срещу командира на украинската бригада „Хартия“ Александър Оболиенски в Харков в края на юли.

„Определено ще отговорим на този опит за удар срещу Украйна и украинския командир“, написа президентът Володимир Зеленски в X след атаката.

Към момента на публикуването украинските власти не са коментирали инцидента в Москва. Руските власти пък описаха взрива като терористична атака, но не посочиха публично коя е била целта ѝ. Отделно от това руското посолство в Италия излезе с позиция, в която обвини директно Киев: Украйна взела не руски генерали на прицел, а италиански готвачи: Москва с нелепо обвинение към Киев за взривения ресторант.

Погребение на "млад генерал-майор"

Междувременно свързаният с Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) канал "ВЧК-ОГПУ" съобщи днес, 5 август, че на гробището „Троекуровско“ при строга секретност се е състояло погребението на неназован генерал-майор. Циркулира версия, че това може да е приятел на главнокомандващия на руските Въздушно-космически сили Александър Чайко, който беше с него на празненството по повод 55-ия му рожден ден.

Още от ранна утрин служители на ФСБ са били на служба на гробището „Троекуровско“ - на територията му били докарани няколко автобуса с бойци от „Росгвардия“. Паркирането в близост до гробището е било забранено, а пристигащите превозни средства били проверявани от служители на пътната полиция и лица в цивилни дрехи, гласи информацията на канала. Шофьорите и пешеходните посетители преминавали през металдетектори. Погребалната процесия била съпроводена от почетна гвардия с флага на Военно-космическите сили, но на самата подготвена гробница се веел флагът на Сухопътните сили.

Според очевидци това е било погребението на „доста млад“ генерал-майор. Чайко е ветеран от Сухопътните войски, което може да обяснява флага. Потенциално загиналият му приятел е пристигнал на празненството по повод рождения му ден в ресторанта точно в момента на експлозията - няма обаче точно потвърждение на тази информация, отчита "ВЧК-ОГПУ".

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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