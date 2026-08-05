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Дни след като се отказа от поста: Разследват бившия украински посланик в САЩ за корупция

05 август 2026, 18:13 часа 556 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Офіс Президента України
Дни след като се отказа от поста: Разследват бившия украински посланик в САЩ за корупция

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) повдигнаха обвинения на Олга Стефанишина, бивш посланик на Украйна в САЩ. Това съобщи РБК - Украйна, позовавайки се на свои източници. Според изданието Висшият антикорупционен съд в момента разглежда въпроса за налагане на мярка за неотклонение на Стефанишина. Нейната защита е поискала заседанието да се проведе при закрити врати.

В какво е обвинена?

Според "Украинска правда" тя е обвинена в незаконно забогатяване, като твърдят, че тя е придобила недекларирани активи и е похарчила суми, значително надхвърлящи декларираните ѝ доходи. Стефанишина отрича да е извършила нарушение, като заявява, че вече публично е разяснила финансовото си състояние, и оспорва обвиненията, докато Висшият антикорупционен съд разглежда въпроса за налагане на мерки за неотклонение. Преди това тя е работила в тясно сътрудничество с бившия ръководител на президентската канцелария Андрий Ермак.

Освобождаването на Стефанишина

На 3 август 2026 г. украинският президент Володимир Зеленски освободи Стефанишина от поста посланик в Съединените щати. По това време украинските медии съобщиха, че кадровото решение може да е свързано с наказателно разследване срещу въпросната служителка. Официалните причини за освобождаването ѝ не бяха оповестени. Самата Стефанишина обаче пак подчерта, че това се случва по нейно желание – тя вече говори за желанието си публично преди време. Украинската посланичка добави и, че всички поставени основни цели за нейния мандат в Съединените щати са изпълнени. "Ще продължа да работя за Украйна и нашата победа там, където съм полезна", каза още тя. ОЩЕ: Путин обясни пред дете какво е победа. Сигналите за нова мобилизация в Русия се множат (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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