Дни след като се отказа от поста: Разследват бившия украински посланик в САЩ за корупция

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) повдигнаха обвинения на Олга Стефанишина, бивш посланик на Украйна в САЩ. Това съобщи РБК - Украйна, позовавайки се на свои източници. Според изданието Висшият антикорупционен съд в момента разглежда въпроса за налагане на мярка за неотклонение на Стефанишина. Нейната защита е поискала заседанието да се проведе при закрити врати.
В какво е обвинена?
Според "Украинска правда" тя е обвинена в незаконно забогатяване, като твърдят, че тя е придобила недекларирани активи и е похарчила суми, значително надхвърлящи декларираните ѝ доходи. Стефанишина отрича да е извършила нарушение, като заявява, че вече публично е разяснила финансовото си състояние, и оспорва обвиненията, докато Висшият антикорупционен съд разглежда въпроса за налагане на мерки за неотклонение. Преди това тя е работила в тясно сътрудничество с бившия ръководител на президентската канцелария Андрий Ермак.
Ukraine's anti-corruption agencies have accused former U.S. ambassador Olha Stefanishyna of illicit enrichment, alleging she acquired undeclared assets and spent far more than her declared income.— Clash Report (@clashreport) August 5, 2026
Stefanishyna denies wrongdoing, saying she has already publicly explained her… pic.twitter.com/OQteW8tznm
Освобождаването на Стефанишина
На 3 август 2026 г. украинският президент Володимир Зеленски освободи Стефанишина от поста посланик в Съединените щати. По това време украинските медии съобщиха, че кадровото решение може да е свързано с наказателно разследване срещу въпросната служителка. Официалните причини за освобождаването ѝ не бяха оповестени. Самата Стефанишина обаче пак подчерта, че това се случва по нейно желание – тя вече говори за желанието си публично преди време. Украинската посланичка добави и, че всички поставени основни цели за нейния мандат в Съединените щати са изпълнени. "Ще продължа да работя за Украйна и нашата победа там, където съм полезна", каза още тя. ОЩЕ: Путин обясни пред дете какво е победа. Сигналите за нова мобилизация в Русия се множат (ОБЗОР - ВИДЕО)