Дни след като се отказа от поста: Разследват бившия украински посланик в САЩ за корупция

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) повдигнаха обвинения на Олга Стефанишина, бивш посланик на Украйна в САЩ. Това съобщи РБК - Украйна, позовавайки се на свои източници. Според изданието Висшият антикорупционен съд в момента разглежда въпроса за налагане на мярка за неотклонение на Стефанишина. Нейната защита е поискала заседанието да се проведе при закрити врати.

В какво е обвинена?

Според "Украинска правда" тя е обвинена в незаконно забогатяване, като твърдят, че тя е придобила недекларирани активи и е похарчила суми, значително надхвърлящи декларираните ѝ доходи. Стефанишина отрича да е извършила нарушение, като заявява, че вече публично е разяснила финансовото си състояние, и оспорва обвиненията, докато Висшият антикорупционен съд разглежда въпроса за налагане на мерки за неотклонение. Преди това тя е работила в тясно сътрудничество с бившия ръководител на президентската канцелария Андрий Ермак.

Ukraine's anti-corruption agencies have accused former U.S. ambassador Olha Stefanishyna of illicit enrichment, alleging she acquired undeclared assets and spent far more than her declared income.



Stefanishyna denies wrongdoing, saying she has already publicly explained her… pic.twitter.com/OQteW8tznm — Clash Report (@clashreport) August 5, 2026

Освобождаването на Стефанишина

На 3 август 2026 г. украинският президент Володимир Зеленски освободи Стефанишина от поста посланик в Съединените щати. По това време украинските медии съобщиха, че кадровото решение може да е свързано с наказателно разследване срещу въпросната служителка. Официалните причини за освобождаването ѝ не бяха оповестени. Самата Стефанишина обаче пак подчерта, че това се случва по нейно желание – тя вече говори за желанието си публично преди време. Украинската посланичка добави и, че всички поставени основни цели за нейния мандат в Съединените щати са изпълнени. "Ще продължа да работя за Украйна и нашата победа там, където съм полезна", каза още тя. ОЩЕ: Путин обясни пред дете какво е победа. Сигналите за нова мобилизация в Русия се множат (ОБЗОР - ВИДЕО)