Кабинетът "Радев":

“Трябва да събудим хората, за да не са безотговорни”: Лятото на Веси Бонева и посланията към всеки от нас (ВИДЕО)

04 август 2026, 20:00 часа 774 прочитания 0 коментара

Наистина това е изключителна възможност да се запознаем с тези личности. Да се запознаем дори с тях в бекстейджа!Това заяви в предаването певицата Веси Бонева “Студио Actualno”. Тя и саксофонистът Светлин Къслев ще дадат старт на музикалната вечер на британската електронна група Kosheen в Античния театър в Пловдив на 7 август.

Веси Бонева сподели, че се вълнува изключително много от това събитие, тъй като организаторите са засекли симбиоза между нейния стил и този на британската банда. “Нещата си станаха много плавни и прекрасни за нас, за което съм много благодаря”, каза Бонева.

Капка в гигантския океан - има много възможности, много сме заети, но аз и Светльо намираме време да се засичаме по студиата, да си гледаме децата, разказа още Веси Бонева за своето динамично лято. Опитваме се да намираме време за всичко, а най-важно е добрата организация, разкри тя

Бонева сподели, че в момента хората са на "нокти и оцеляване", но събитията, които ни се случват, не могат да бъдат подминати. Песента “Безотговорни” е апел точно към тези хора. Те трябва да се замислят за действителността, която оставят след себе си.

Целия разговор с Мирослав Димитров гледайте във видеото.

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