Голям църковен празник иде утре, 6 август, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Утре, 6 август, църквата отбелязва Преображение Господне. Този църковен празник отбелязва събитието, по време на което Исус Христос е разкрил божествената си слава на учениците си на планината Тавор. Това е един от 12-те най-велики празника в православната и католическата традиция. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Църковен празник на 6 август

Исус взел тримата си апостоли – Петър, Яков и Йоан и се възкачил на високата планина Тавор. Там Той се преобразил: лицето Му сияло като слънце, а дрехите Му станали бели и блестящи като светлина. Пророците Моисей и Илия се появили до Него. В този момент учениците чули гласа на Бог Отец: „Това е Моят възлюбен Син; Него слушайте!“ Това събитие разкрило божествения произход на Исус и Неговата бъдеща слава.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 6 август

В православието на този ден се извършва благословията на плодове, особено на грозде – вярва се, че първата реколта за годината трябва да бъде благословена. Вярващите носят ябълки, круши, грозде и сливи в църквата и ги ядат след благословията. Вярващите вярват, че благословените плодове придобиват благотворни свойства и носят здраве. Вярва се, че не трябва да се яде грозде преди то да бъде благословено на празника.

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На този ден по традиция се ходи на църква, след което осветените по време на литургията плодове се раздават.

Болните хора задължително трябва да изпълнят един ритуал, за да оздравеят - сутринта на Преображение Господне се става преди изгрев слънце и болният се измива със специална вода. За целта е необходима една слънчогледова пита, която се пробива в средата и през дупката се излива вода. Вярва се, че тази вода е лековита.

Празникът съвпада с Богородичния пост и това е единственият ден от него, в който е разрешена консумацията на риба.

Според народните вярвания времето се преобръща от Преображение - нощите постепенно започват да стават по-студено, тъй като лятото вече се е преполовило.

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Вярва се, че ако 6 август е ясен, слънчев и топъл ден, есента ще е топла и суха. Сутрешната роса на Преображение Господне вещае добра реколта от зърно. Мъглата на Преображението означава дъждовна есен.

На Преображение Господне не трябва да се работи, да се използват нецензурни думи, да се клевети и да се изпитва завист. На този ден не трябва да се прекалява с алкохола. Също така трябва да се избягват шумните празненства. Лоша поличба е отказването на помощ на нуждаещите се.

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