Новолуние в Козирог: Ето кои 4 зодии ще осъществят целите си

Въпреки че началото на календарната година няма техническо астрологично значение, то все пак е безспорно мощно, когато космическо събитие като Новолунието в Козирог настъпи. То насърчава размисъла, поставянето на намерения и новото чувство за цел.

В тази връзка, новолунията започват свои собствени мини-цикли в специфични области от живота ни, всеки от които се разгръща в течение на шест месеца. Това означава, че това новолуние, което се случва на 29° Козирог на 18 януари 2026, е нова история, която се разказва както в нашия колективен, така и в индивидуалния ни живот. Поне част от тази история ще завърши под пълнолунието в Козирог в началото на юли 2026 г.

Не всеки ще бъде радикално трансформиран по време на това конкретно новолуние. На колективно ниво то представлява остатъците от така наречената стара гвардия, особено след като Плутон продължава скорошното си преминаване от Козирог към Водолей, затваряйки шестнадесетгодишна глава, определена от козирогски теми като йерархия, традиция, институции, капитализъм и власт.

4 знака трябва да бъдат особено бдителни към промените с наближаването на новолунието. Ето кратко описание на причините, поради които кардиналните знацище се чувстват мотивирани да предприемат действия под влиянието на това новолуние в Козирог.

Овен

С новолунието, което се случва в десетия ви дом, амбициите ви по отношение на кариерата и дългосрочното наследство достигат нови висоти. Мечтаете смело и сте решени да превърнете тези цели в сериозно движение. Що се отнася до вас, провалът не е опция. Ако балансирате смирението със стратегически, предприемачески план, е вероятно да видите големи промени в професионалния си живот през следващите шест месеца. Просто внимавайте да не развивате тунелно виждане – прегарянето е реален риск.

Рак

Новолунието, кацащо в седмия ви дом, носи нов фокус върху вашия сектор на взаимоотношенията, насърчавайки растежа както в романтичните, така и в професионалните партньорства през следващите шест месеца. Ако се надявате да изведете връзката си на следващото ниво, стабилната, дългосрочна енергия на Козирог може да ви помогне да изградите нещо трайно. Ако годежът или бракът са цел в рамките на този цикъл, сега е моментът за честни и основателни разговори. Изяснете очакванията си и поискайте същото от партньора си.

Везни

Тъй като новолунието постоянно активира вашия четвърти дом, така се активира и вашият ангажимент за създаване на стабилна основа – буквално и емоционално. Ако преместването или собствеността на имот са на вашия радар тази година, бихте могли да постигнете значителен напредък през следващите шест месеца, като подходите към процеса практично и стратегически. Избягвайте да се изкушавате от опции, които разтягат бюджета ви твърде много. Тези, които са фокусирани върху семейното планиране, биха се възползвали от същия реализъм: умишлено спестяване, финансова подготовка и подхождане към големи житейски промени с далновидност, а не импулсивност.

Козирог

С новолунието в първия ви дом, вашата идентичност, лично представяне и самочувствие се развиват. Благодарение на естественото ви търпение и дисциплина ще ви е по-лесно да бъдете съзнателни относно това как се представяте – независимо дали чрез стил, личен брандинг или присъствието си в професионални и социални пространства. През следващите шест месеца ще усъвършенствате версия на себе си, която подчертава силните ви страни: бизнес нюх, социална интелигентност и тиха увереност. По природа сте стратегически настроени и често правите ходове зад кулисите, но когато настъпи лятото, ще сте готови да използвате влиянието и потенциала си за печалба с лекота.

