Новолуние в Козирог на 18 януари 2026 г. Прогноза за всички зодии

На 18 януари 2026 г. в 22:51 ч. настъпва Новолуние в Козирог. По време на Новолунието в Козирог, ние по-често гледаме към бъдещето, отколкото живеем в настоящето. Това е време за планове, стратегии и честни разговори със себе си: какво работи и какво отдавна е време за освобождаване. Този ден е особено благоприятен за планиране и стратегия. И не абстрактно, а по възможно най-конкретния начин.

Новолуние 2026 година

Това е ден за:

поставяне на цели за следващите месеци и през цялата 2026 г.;

работа с кариерата, финансите, образованието и професионалното израстване;

създаване на поетапни планове.

отлично време за въвеждане на ред – както външно, така и вътрешно.

сортиране на работни задачи и приоритизиране;

приключване на стари ангажименти и недовършени дела;

организиране на документи, финанси, графици и работно пространство.

Новолунието в Козирог е подходящо и за работа с лични граници и отговорност. Особено полезно е да си признаете честно за какво сте готови да поемете отговорност и за какво вече не сте готови; да преразгледате споразуменията, които са ви източвали енергията; да помислите какви навици трябва да внедрите, за да направите живота си по-стабилен.

Най-добре е да избягвате:

спонтанни уволнения, раздели и драстични емоционални движения;

обещания, за които не сте сигурни, че можете да спазите;

вземане на решения от чувство за вина или напрежение.

Не се претоварвайте и не превключвайте в режим „Трябва да направя всичко точно сега“.

да се вкарвате в твърда система за контрол;

да обезценявате постиженията си;

сравнявайте пътя си с този на другите;

конфликти и разгорещени спорове;

опити за манипулиране или оказване на натиск върху другите;

очаквания за бързи резултати – Новолунието се фокусира върху дългосрочните, а не върху незабавните резултати.

Овен

Ще искате не просто да предприемете действия, но и да разберете накъде се насочвате. Това е отличен момент за кариерни решения и дългосрочни цели. Може да възникне вътрешен конфликт между „Искам го сега“ и „Трябва ми в дългосрочен план“. Ако изберете второто, ще си благодарите в бъдеще. Паузите сега ще са полезни

Телец

За вас това Новолуние е свързано със стабилност и увереност. Добър момент да помислите за пари, ресурси и това, което ви дава чувство за сигурност. Ще искате да дадете приоритет на надеждността пред риска. Възможни са идеи, свързани с учене или разширяване на хоризонтите ви. Не ги отхвърляйте, дори и да изглеждат трудни в началото.

Близнаци

Новолунието ще подчертае темата за ангажиментите и споразуменията. Ще трябва честно да прецените къде се разпилявате твърде много и къде е време да се задълбочите. Не е най-лесният момент, но е много полезен. Може би е добре да намалите ненужните контакти и да се съсредоточите върху това, което е важно. Не става въпрос за изолация, а за избор на качество пред количество.

Рак

За вас това Новолуние е свързано с взаимоотношения и партньорства. Може би ще погледнете по-сериозно някого или, обратно, ще осъзнаете, че е време да преосмислите формата си на комуникация. Това е подходящ момент за честни разговори и поставяне на граници. Дори и да е малко страшно, резултатът ще донесе усещане за стабилност.

Лъв

Новолунието в Козирог ще измести фокуса ви към рутината и отговорността. Ще искате да организирате делата, графика и тялото си. Отлично време за нови навици. Колкото повече инвестирате в себе си сега, толкова по-ярко ще блестите по-късно.

Дева

Това е едно от най-комфортните Новолуния за вас. Енергията на Козирог подкрепя любовта ви към структурата и смисъла. Това е отлично време за творчество, проекти и самореализация. Може да развиете ясно разбиране за това какво ви носи радост и какво е просто навик. Вслушайте се в това чувство - то не е случайно.

Везни

Новолунието ще засегне темата за дома, семейството и вътрешната подкрепа. Ще искате комфорт, стабилност и чувство за принадлежност. Добро време за решения, свързани с жилището или личните граници. Не се опитвайте да угодите на всички - сега е моментът да изберете себе си.

Скорпион

За вас това Новолуние ще е свързано с думи, споразумения и мислене. Може да възникне важна идея или разговор, който ще постави много неща в перспектива. Отлично време за учене, планиране и писане.

Стрелец

Новолунието ще ви накара да мислите за парите и ценностите. Не от гледна точка на тревожност, а от гледна точка на стратегия. Добро време за финансови решения и преоценка на приоритетите. Може да осъзнаете къде хабите енергията си. Това е шанс да я фокусирате там, където ще ви се отплати.

Козирог

Това е лично рестартиране за вас. Новолунието във вашия знак е като бутон за "обновяване". Отлично време за нови цели и самочувствие. Може да почувствате прилив на вътрешна сила и яснота. Ключът е да не се претоварвате и да помните, че дори вие не е нужно да бъдете перфектни през цялото време.

Водолей

Новолунието ще бъде тихо, но дълбоко. Ще искате уединение, размисъл и пауза. Това е нормално - не насилвайте нещата. Идеално време да се освободите от миналото и да се подготвите за нов етап. Отговорите ще дойдат малко по-късно, но основата се полага сега.

Риби

За вас това Новолуние е свързано с мечти, но с практичен обрат. Можете да започнете да мислите как да превърнете една идея в реалност. Добро време за екипна работа и планиране на бъдещето. Козирогът помага на Рибите да не отлетят, а да приземят мечтите си меко и грациозно.

Снимки: iStock