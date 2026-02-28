Войната в Украйна:

Обновената Добруджа няма спирка! Тимът на Ясен Петров обърна Черно море в мач с глупав червен картон

Добруджа продължава с феноменалното си представяне под ръководството на новия старши треньор Ясен Петров! "Зелено-жълтите" постигнаха невероятен успех над Черно море с 2:1 в двубой от 23-тия кръг на Първа лига. Автогол на Ивайло Михайлов изведе "моряците" напред, но Монтесар Трики и "виновникът" Михайлов осъществиха пълния обрат. В 53-тата минута Ертан Томбак остави варненци с 10 души на терена заради глупав червен картон, получен за наплюване на противник.

Така тимът на Ясен Петров записа четвърти пореден мач без без загуба и събра 22 точки на 12-ата позиция. Черно море заема петото място с 36 пункта.

Ясен Петров и Добруджа взеха скалпа на Черно море

Гостите влязоха по-добре в срещата. Галин Григоров спря излезлия сам срещу него Падийя. Атаката обаче продължи. Стигна се до центриране, отклонено от Панайотов. Получиха се рикошети и в крайна сметка Михайлов си отбеляза автогол. Отговорът дойде четвърт час по-късно. Силва намери Трики с хубаво центриране, а вторият засече технично за 1:1.

В 32-рата минута обратът бе факт. Валду Те отклони подаване по въздуха към Ивайло Михайлов, който вкара за 2:1. Любопитно е, че голмайсторът по презумпция е таран, но се подвизава като централен защитник. В 53-тата минута Ертан Томбак си изкара много глупав червен картон. Бекът бе избутан от Керчев, което предизвика забележка на главния съдия Кабаков към бранителя на Добруджа.

След това обаче Томбак реши да наплюе Керчев. Виделият прекрасно ситуацията рефер нямаше друг избор освен да покаже директен червен картон. В следващите минути домакините изтърваха няколко шанса. Пламен Илиев също се отличи с намеси. Дани Мартин пропиля най-чистата възможност за Черно море.

По-рано през деня Ботев Враца завърши наравно 0:0 с Берое. "Зелените лъвове" направиха трето поредни нулево реми и са с 28 точки на девета позиция. Старозагорци за втори последователен път записват 0:0 и имат 19 пункта на 14-о място.

Джем Юмеров
