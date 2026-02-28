Войната в Украйна:

Удар по световната търговия с петрол: Първи данни за иранска блокада на Ормузкия проток

По все още непотвърдена информация Иран е наложил блокада на Ормузкия проток. Новината се появи в някои от информационните профили в микроблог социалната мрежа "Х". Тепърва ще става ясно какво е положението, но предвид активните военни действия няма начин търговията с черно злато през протока да продължи нормално, поне за известно време. Засега е потвърдено от Reuters, че движението през пролива е намаляло заради мерки, предприети от съответните търговци, а не защото Иран блокира пътната артерия.

Ормузкият пролив е ключова артерия за световната търговия с петрол и газ, през която преминават 20% от световния износ на петрол и 30% от втечнения природен газ. Приблизително 17–21 милиона барела петрол преминават през пролива ежедневно, по-голямата част от който е предназначен за Китай, Индия, Япония и Южна Корея.

Междувременно, иранският външен министър Абас Арагчи даде интервю пред американската телевизия NBC. Той директно заяви, че няма как Иран просто да стои и да гледа и атакува американски военни бази в Близкия изток в акт на самозащита.

"Не знам защо американската администрация настоява да започне преговори и по средата САЩ атакуват. Интересното е, че този път постигнахме голям прогрес. Всеки беше щастлив ", продължи Арагчи, като каза, че точно така американците атакували и по време на 12-дневната война с Израел миналата година, когато имало преговори:

Ивайло Ачев
