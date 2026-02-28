Удар по световната търговия с петрол: Първи данни за иранска блокада на Ормузкия проток

По все още непотвърдена информация Иран е наложил блокада на Ормузкия проток. Новината се появи в някои от информационните профили в микроблог социалната мрежа "Х". Тепърва ще става ясно какво е положението, но предвид активните военни действия няма начин търговията с черно злато през протока да продължи нормално, поне за известно време. Засега е потвърдено от Reuters, че движението през пролива е намаляло заради мерки, предприети от съответните търговци, а не защото Иран блокира пътната артерия.

Ормузкият пролив е ключова артерия за световната търговия с петрол и газ, през която преминават 20% от световния износ на петрол и 30% от втечнения природен газ. Приблизително 17–21 милиона барела петрол преминават през пролива ежедневно, по-голямата част от който е предназначен за Китай, Индия, Япония и Южна Корея.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araqchi told NBC News that Iran’s actions are self defense and that it is attacking military bases in the region. He said Iran has sufficient capability to defend itself. #Iran pic.twitter.com/ZJkR25JvAW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026

Междувременно, иранският външен министър Абас Арагчи даде интервю пред американската телевизия NBC. Той директно заяви, че няма как Иран просто да стои и да гледа и атакува американски военни бази в Близкия изток в акт на самозащита.

"Не знам защо американската администрация настоява да започне преговори и по средата САЩ атакуват. Интересното е, че този път постигнахме голям прогрес. Всеки беше щастлив ", продължи Арагчи, като каза, че точно така американците атакували и по време на 12-дневната война с Израел миналата година, когато имало преговори:

