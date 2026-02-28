Войната в Украйна:

Бойната готовност на България заради войната в Иран: Служебният военен министър разясни (ВИДЕО)

28 февруари 2026, 16:51 часа 748 прочитания 0 коментара

Заради избухналата тази сутрин нова война между Иран, Израел и САЩ, която стана факт след като първо Израел, а после и Съединените щати нанесоха въздушни удари по ирански цели, беше свикан спешен съвет в рамките на Министерския съвет. След него служебното правителство даде брифинг - ОЩЕ: Близкият изток гори. Израел и САЩ нападнаха Иран, Техеран удари американски бази (ВИДЕА)

Служебният министър на отбраната о.з. генерал Атанас Запрянов е категоричен, че засега в България няма да има промяна на бойната готовност. По думите му, няма пряка заплаха от иранска страна за военна (и гражданска) инфраструктура в България - конкретно той беше питан от колегите от БНТ за авиобазата в Безмер и тази в Граф Игнатиево.

Запрянов отново отрече, че американските военни самолети на летище "Васил Левски" са част от сегашната американска операция срещу Иран - ОЩЕ: Няма връзка с Иран: Запрянов за спекулациите с военните самолети на летище "Васил Левски" (ВИДЕО)

Същевременно служебният външен министър Надежда Нейнски посочи, че засега няма да има евакуация на български дипломатически мисии в Близкия изток, обаче има планове какво да се прави и в случай на по-голяма ескалация. Служебният премиер Андрей Гюров добави, че има запаси от горива за няколко месеца в рафинерията в Бургас и че кабинетът следи внимателно новините за Ормузкия проток - ОЩЕ: Удар по световната търговия с петрол: Първи данни за иранска блокада на Ормузкия проток

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
бойна готовност Атанас Запрянов война Иран
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес