Бойната готовност на България заради войната в Иран: Служебният военен министър разясни (ВИДЕО)

Заради избухналата тази сутрин нова война между Иран, Израел и САЩ, която стана факт след като първо Израел, а после и Съединените щати нанесоха въздушни удари по ирански цели, беше свикан спешен съвет в рамките на Министерския съвет. След него служебното правителство даде брифинг - ОЩЕ: Близкият изток гори. Израел и САЩ нападнаха Иран, Техеран удари американски бази (ВИДЕА)

Служебният министър на отбраната о.з. генерал Атанас Запрянов е категоричен, че засега в България няма да има промяна на бойната готовност. По думите му, няма пряка заплаха от иранска страна за военна (и гражданска) инфраструктура в България - конкретно той беше питан от колегите от БНТ за авиобазата в Безмер и тази в Граф Игнатиево.

Запрянов отново отрече, че американските военни самолети на летище "Васил Левски" са част от сегашната американска операция срещу Иран - ОЩЕ: Няма връзка с Иран: Запрянов за спекулациите с военните самолети на летище "Васил Левски" (ВИДЕО)

Същевременно служебният външен министър Надежда Нейнски посочи, че засега няма да има евакуация на български дипломатически мисии в Близкия изток, обаче има планове какво да се прави и в случай на по-голяма ескалация. Служебният премиер Андрей Гюров добави, че има запаси от горива за няколко месеца в рафинерията в Бургас и че кабинетът следи внимателно новините за Ормузкия проток - ОЩЕ: Удар по световната търговия с петрол: Първи данни за иранска блокада на Ормузкия проток