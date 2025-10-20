Новолунието на 21 октомври ще отвори очите на тези зодии - те ще научат неподозирана истина

На 21 октомври ще настъпи Новолунието във Везни. То ще донесе момент на прозрение, когато много хора ще свалят маските и ще разкрият истинската си същност, а пред някои зодии ще се открие неподозирана истина.

Близнаци

Ще получите потвърждение на мисли, които сте се опитвали да игнорирате. Някой, когото сте подозирали в неискреност, ще направи грешка и всичко ще стане очевидно. Новолунието ще ви помогне най-накрая да разберете кой е наистина с вас и кой просто играе роля. Приемете това, което ще се случи, за ценен урок. Маските на хора, на които сте доверявали сляпо, ще паднат по време на това новолуние. Но извлечете поука от тази ситуация, вместо да унивате и да изпадате в съжаление.

Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 20 - 26 октомври 2025

Козирог

Новолунието ще разкрие какво наистина се случва в живота ви. Може да научите нещо, което някой е крил на работа или в близкото ви обкръжение. Информацията може да е неочаквана, но ще ви помогне да вземете правилното решение.

Първоначално случилото се ще ви шокира, но след това ще погледнете трезво на ситуацията. Пред вас ще се отворят нови хоризонти и колкото по-рано го осъзнаете, толкова по-бързо ще излезете от създалата се неприятна ситуация.

Рак

Ще чуете нещо, което ще ви накара да видите някого по съвсем различен начин. Новолунието ще донесе момент на честност, дори и да е болезнено. Но това ще ви позволи да се освободите от миналото и да избегнете връщането си към стари травми и емоции. Случилото се ще ви даде мощен тласък напред дори и в момента да не го осъзнавате. Колкото по-рано осъзнаете това, толкова по-добре за вас.

4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 20 - 26 октомври 2025

Дева

Ще разберете защо напоследък ви се случват определени неща. Новолунието ще хвърли светлина върху поредица от малки детайли, които преди са изглеждали случайни, но сега ще се съберат, за да образуват ясна картина. Това ще ви помогне да свалите розовите си очила и да видите кой наистина заслужава вашето доверие и кой не.

Стрелец

За вас Новолунието ще бъде момент на внезапно прозрение. Ще видите истина там, където отдавна търсите обяснения. Някой може неочаквано да ви сподели нещо или случайно да откриете нещо, което ще промени гледната ви точка за дадено събитие или връзка. Запомнете, че каквото се случва е за ваше добро.

Хороскоп за утре, 21 октомври: Новолунието дава крила на Везните, но вързва ръцете на Стрелците