Тръмп се върти като ветропоказател за Украйна: Чупка за руските въздушни удари по цивилни и общи приказки (ВИДЕО)

"Повечето от хората, умиращи в Украйна, са войници - 5000 до 7000 седмично". Това отговори американският президент Доналд Тръмп при въпрос дали в крайна сметка е обсъдил с руския диктатор Владимир Путин руските въздуши удари, с които цивилните в Украйна са тероризирани периодично. Уточнението на Тръмп беше, че е говорил с Путин и веднага той всъщност се прехвърли на познато свое клише колко много войници умират на фронта в Украйна, в сухопътните боеве, с по-новия нюанс отпреди няколко месеца - повечето са руснаци.
Да, разглеждаме руските въздушни удари срещу Киев и други цивилни зони в Украйна, но пикът на смърт е при войниците, настоя Тръмп - Още: Защо Тръмп иска да "раздели" Донбас, за да има мир в Украйна?
Reporter: Did you discuss Putin's attacks on civilian areas in Ukraine?— Clash Report (@clashreport) October 20, 2025
Trump: I did. But most of the people dying are soldiers. pic.twitter.com/0cLZFocSwy
"Украйна още може да спечели войната, но никога не съм казвал, че ще я спечели. Всичко може да се случи - войната е странно нещо, много лоши неща се случват, много добри се случват" - други думи, с които Тръмп извъртя поредния въпрос към постигнатия според него пробив с мир в Ивицата Газа:
Trump:— Clash Report (@clashreport) October 20, 2025
Ukraine could still win the war, I don't think they will.
I never said they would win it.
Anything can happen, war is a very strange thing. pic.twitter.com/O4ghUZQbGI
Американският президент продължи да повтаря и как останала още една война, която да разреши и мисли, че ще успее, обаче Владимир Путин и Володимир Зеленски "истински се мразят" и това правело нещата "малко по-трудни" - Още: Русия на практика отказа примирие в Украйна при условията на Тръмп (ВИДЕО)
Trump on Putin and Zelensky:— Clash Report (@clashreport) October 20, 2025
They hate each other, and it makes it a little bit difficult. pic.twitter.com/6DlMxfHt7j