20 октомври 2025, 20:11 часа 250 прочитания 0 коментара
Тръмп се върти като ветропоказател за Украйна: Чупка за руските въздушни удари по цивилни и общи приказки (ВИДЕО)

"Повечето от хората, умиращи в Украйна, са войници - 5000 до 7000 седмично". Това отговори американският президент Доналд Тръмп при въпрос дали в крайна сметка е обсъдил с руския диктатор Владимир Путин руските въздуши удари, с които цивилните в Украйна са тероризирани периодично. Уточнението на Тръмп беше, че е говорил с Путин и веднага той всъщност се прехвърли на познато свое клише колко много войници умират на фронта в Украйна, в сухопътните боеве, с по-новия нюанс отпреди няколко месеца - повечето са руснаци.

Да, разглеждаме руските въздушни удари срещу Киев и други цивилни зони в Украйна, но пикът на смърт е при войниците, настоя Тръмп - Още: Защо Тръмп иска да "раздели" Донбас, за да има мир в Украйна?

"Украйна още може да спечели войната, но никога не съм казвал, че ще я спечели. Всичко може да се случи - войната е странно нещо, много лоши неща се случват, много добри се случват" - други думи, с които Тръмп извъртя поредния въпрос към постигнатия според него пробив с мир в Ивицата Газа:

Американският президент продължи да повтаря и как останала още една война, която да разреши и мисли, че ще успее, обаче Владимир Путин и Володимир Зеленски "истински се мразят" и това правело нещата "малко по-трудни" - Още: Русия на практика отказа примирие в Украйна при условията на Тръмп (ВИДЕО)

