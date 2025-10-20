Дни преди мача с Лудогорец: Треньорът на емблематичен български клуб подаде оставка, но ръководството мисли какво да прави

Старши треньорът на емблематичния български клуб Черноморец Бургас – Ангел Стойков, е подал оставка 10 дни преди двубоя за Купата на България срещу Лудогорец и 5 дни преди домакинството на Хебър Пазарджик от Втора лига. От ръководството на клуба обаче все още не са взели официално решение и обмислят всички възможни варианти за изход от ситуацията. Както е известно, преди дни "акулите" загубиха гостуването си на дубъла на Лудогорец с 2:4 в мач от Втора лига.

Ангел Стойков подаде оставка

"Акули", във връзка с многобройните запитвания, коментари и спекулации, бихме искали да ви информираме, че Ангел Стойков, старши треньор на "Черноморец 1919", подаде своята оставка. До момента тя не е официално приета. Ръководството обмисля всички възможни варианти за изход от настоящата ситуация. Очаквайте подробности", пишат от Черноморец.

Иначе преди дни в Разград Петър Кирев отбеляза първите два гола за Лудогорец – в 17-ата и 25-ата минута, а нашите момчета намалиха в края на първото полувреме чрез Хидает Хюсеин. В 56-ата минута Георги Пенев реализира трети гол, а в 63-ата „орлите“ получиха право да изпълнят дузпа, която обаче бе пропусната от Емерсон Родригес – крилото прати топката над вратата. 70-ата минута Димитър Костадинов намали от дузпа за 3:2, но само две минути по-късно Симеон Шишков оформи крайното 4:2.

ОЩЕ: Снимката, която раздели България, и скандалът “Вуцов” | Точно попадение (ВИДЕО)

"Акули", във връзка с многобройните запитвания, коментари и спекулации, бихме искали да ви информираме, че Ангел... Posted by ФК Черноморец 1919 / FC Chernomorets 1919 on Monday, October 20, 2025