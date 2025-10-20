Заради взрива на "Северен поток": Полската прокуратура зашлеви шамар на Русия през Германия (ВИДЕО)

Полската прокуратура на практика обяви, че е съгласна с решението за освобождаване на украинския гражданин Володимир Журавльов, а не той да бъде екстрадиран в Германия по едно от всъщност най-знаковите европейски съдебни дела. Държавното обвинение в Полша мълчаливо, но много знаково, подкрепи решението на съда на първа инстанция.

По закон съдебното решение, с което се отказва екстрадиция на Журавльов в Германия, може да бъде обжалвано. Но полската прокуратура реши да не го прави, с което приключи случая, предаде беларуската опозиционна медия NEXTA.

🇵🇱 What a great move! The Polish Prosecutor’s Office announced that it agrees with the decision to release Ukrainian citizen Volodymyr Zhuravlyov



By law, the court’s ruling could have been appealed. However, the Warsaw District Prosecutor’s Office stated that the decision not to… pic.twitter.com/CKlK9LJ82O — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2025

Защо беше поискана екстрадиция на Журавльов? Защото е заподозрян за взрива на газопровода "Северен поток" (три от четири тръби бяха взривени, като четвъртата е за "Северен поток 2", който не получи лиценз от Германия), който беше основната газова артерия между Русия и Германия. Само че първо полският премиер Доналд Туск публично заяви, че екстрадирането на украинския гражданин "не е в интерес на Полша". А съдията на първа инстанция в Полша беше още по-впечатляващ - той директно каза, че саботажът и взривът не са тероризъм, а оправдана военна операция в защита на родината (Украйна) срещу агресора (Русия) - Още: Полски съдия оправда взрива на "Северен поток": Не е тероризъм, а защита на родината (ВИДЕО)

На 15 октомври Италия също спря екстрадирането на друг украинец, свързан със случая "Северен поток" – Сергей Кузнецов. Случаят ще трябва да бъде преоценен от нов състав - Още: Предпоследно: Италия няма да екстрадира арестувания за взрива на "Северен поток" украинец