20 октомври 2025, 19:46 часа 600 прочитания 0 коментара
Заради взрива на "Северен поток": Полската прокуратура зашлеви шамар на Русия през Германия (ВИДЕО)

Полската прокуратура на практика обяви, че е съгласна с решението за освобождаване на украинския гражданин Володимир Журавльов, а не той да бъде екстрадиран в Германия по едно от всъщност най-знаковите европейски съдебни дела. Държавното обвинение в Полша мълчаливо, но много знаково, подкрепи решението на съда на първа инстанция.

По закон съдебното решение, с което се отказва екстрадиция на Журавльов в Германия, може да бъде обжалвано. Но полската прокуратура реши да не го прави, с което приключи случая, предаде беларуската опозиционна медия NEXTA.

Защо беше поискана екстрадиция на Журавльов? Защото е заподозрян за взрива на газопровода "Северен поток" (три от четири тръби бяха взривени, като четвъртата е за "Северен поток 2", който не получи лиценз от Германия), който беше основната газова артерия между Русия и Германия. Само че първо полският премиер Доналд Туск публично заяви, че екстрадирането на украинския гражданин "не е в интерес на Полша". А съдията на първа инстанция в Полша беше още по-впечатляващ - той директно каза, че саботажът и взривът не са тероризъм, а оправдана военна операция в защита на родината (Украйна) срещу агресора (Русия) - Още: Полски съдия оправда взрива на "Северен поток": Не е тероризъм, а защита на родината (ВИДЕО)

На 15 октомври Италия също спря екстрадирането на друг украинец, свързан със случая "Северен поток" – Сергей Кузнецов. Случаят ще трябва да бъде преоценен от нов състав - Още: Предпоследно: Италия няма да екстрадира арестувания за взрива на "Северен поток" украинец

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
