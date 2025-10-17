"Борисов е обидено дете, а ГЕРБ - мухлясала организация": Калоян Методиев за управляващите и капана пред Радев (ВИДЕО)

"Всичко е в ръцете на обиденото дете от изборите в Пазарджик - Бойко Борисов. Гледаме един театър. Това е една мъка, едно вредно и ненужно шоу за България." С тези думи политологът Калоян Методиев коментира пред Студио Actualno кризата в управлението и тридневния институционален блокаж в парламента. Според него политическата сцена днес прилича повече на "стендъп комедия", отколкото на държавно управление.

Методиев определи изказването на Борисов след частичните избори в Пазарджик като "рефлекс на човек, който не издържа на подигравки". По думите му лидерът на ГЕРБ е бил подложен на "гавра от всички страни" след като партията му се срина до шесто място, а това е отключило решението му да спре участието на депутатите в осигуряването на кворума.

"Преформатиране може да значи всичко – смяна на министри, на партньори, но всъщност това е опит на Борисов да избяга от отговорност. В момента най-важното за страната е бюджетът, а Министерският съвет дори не заседава. По време на война кабинетите заседават, а тези хора не го правят – това са безотговорни хора", каза Методиев. Още: "Пеевски може да купи България евтино": Иван Христанов за "планираната акция" след вота в Пазарджик (ВИДЕО)

"ГЕРБ е една мухлясала организация"

Според него лидерът на ГЕРБ е изправен пред лична дилема – дали да продължи в съюз със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, или да се опита да се откъсне от влиянието му. "Пеевски е жаден за признание, но не може да стане министър – има санкции, не може да оперира в ЕС и НАТО. Той е добър рейдър, би бил чудесен шеф на пиратски флот от XVII век, но не може да развива държава", заяви политологът.

Методиев определи ГЕРБ като "мухлясала организация, която се опитва да покаже, че още мърда". По думите му партийните събирания по градове с плакати "Не сме изядени" са "висша проява на слабост". Още: Може ли Пеевски да овладее ГЕРБ през местната власт: Говори Светлин Тачев (ВИДЕО)

Той не спести критика и към останалите партии в управлението: "БСП и ИТН нямат гащи. Те са готови на всичко, нямат физиономия, нямат кауза – само и само да ги оставят в правителството."

Капана пред Радев

Относно президента Румен Радев, с когото Методиев е работил като началник на кабинета му, политологът предупреди: "Пеевски го бута да прави партия. Това е капан. Ако го направи, ще свърши зле – и за него, и за държавата."

В заключение той посочи, че България се намира в "пълна институционална и социална парализа" – без бюджет, с галопиращи цени, разпадаща се ВиК инфраструктура и политическа върхушка, "заета с коли, охрани и привилегии, вместо с проблемите на хората".

"Тази гарнитура не решава проблеми – тя ги създава. Управлява с цинизъм и безотговорност. А народът отдавна е изоставен", обобщи Методиев.

Още от анализа на Калоян Методиев - вижте във видеото.