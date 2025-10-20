Войната в Украйна:

Защо Пеевски се снима с Карлос Насар? Две гледни точки на скандала, който разбуни духовете (ВИДЕО)

20 октомври 2025, 23:50 часа 255 прочитания 0 коментара

Снимката, която разбуни духовете. Санкционираният по глобалния закон "Магнитски" депутат Делян Пеевски покани Спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар за среща в кабинета си с прословутия герб. Скандалът беше коментиран и във втория епизод на обновеното предаване "Точно попадение". Спортните редактори на Actualno - Стефан Йорданов, Джем Юмеров и Бойко Димитров, изложиха своите тези по темата.

"Отзвукът от снимката се дължи на интересната личност на господина до Карлос Насар. Това е причината и за разделението в обществото. Може би има още 1-2 политици, с които ако Насар се беше снимал, щеше да има подобен отзвук. Карлос даде много интервюта, включително разкри, че Пеевски е инициатор на срещата. Има 2 гледни точки: едната е, че тази снимка е следствие от политическата обстановка в България и това Карлос Насар да се бори за достойно финансиране, кариера и спокойствие. От друга страна, хора като Насар трябва да дават пример и да носят отговорност за действията си. Карлос е преценил, че това е правилният ход в този момент", каза Джем Юмеров.

Той отбеляза и любопитен момент от цялата сага. В обяснителната си публикация след срещата Насар написа, че прави компромис и подава ръка към федерацията. На следващия ден даде интервю, в което категорично заяви, че няма да подпише договор, докато Стефан Ботев е начело на централата по вдигане на тежести.

"Насар намекна, че го е страх да не му спрат правата. Тук става въпрос за основния спонсор на федерацията, който може да натисне президента. Аз мисля, че Насар не опрял толкова до финансирането от федерацията, а го прави, за да може федерацията да вземе договорени пари, които да отидат при неговите колеги", смята Бойко Димитров.

Тема в предаването бе и търканията между Карлос Насар и президента на федерацията по щанги Стефан Ботев. "Насар не харесва Стефан Ботев и май са взаимни чувствата, тъй като и Ботев се изказа умаловажаващо по адрес на успехите на Насар. Едва ли не, че Карлос се е справил прилично на Световното, но не вдигнал кой знае какви тежести, каквито са били вдигани прези 30 години. Трябва да кажем обаче, че Насар не е взимал и същите анаболи, които са били взимани преди 30 години. Трябва да се припомни на Стефан Ботев, че последният ни световен шампион преди Карлос Насар е отпреди 18 години", заяви Стефан Йорданов. 

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Делян Пеевски вдигане на тежести Карлос Насар
