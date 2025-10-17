Как се правят избори у нас и защо светът не ни разбира: Ивилина Алексиева-Робинсън с отговорите (ВИДЕО)

За мен остава съмнението за купуването на гласове. Купуването на гласове е сериозен проблем у нас, но този проблем може да бъде профилактиран. Това заяви в предаването "Студио Actualno" изборният експерт Ивилина Алексиева-Робинсън, коментирайки скандалите около местния вот в Пазарджик.

Избори, промени, резултати

За да се реши купуването на гласове обаче, трябва политическите партии да се съгласят, че няма да го правят. Робинсън изказа тезата, че дори всички партии да не купуват гласове, резултатите на техните представяния на дадени избори няма да са много по-различни. Купуването на гласове ерозира изборите, но то може да се контролира от МВР. Купуването на гласове е търговия с влияние, то е принуда да гласуваш под страх в по-малки общини. Ако гласуваш за друг, ще загубиш работата си в местната администрация, припомни технологията на контролирания вот Ивилина Алексиева. По думите ѝ полицията у нас знае кои са рисковите хора и преди изборите трябва да провежда срещи и беседи, защото хората се страхуват.

Ако има политическа воля, гражданско съзнание и гражданска активност, то тогава ние можем да се справим с този проблем, засега обаче не виждам и двете. Властта винаги е склонна към злоупотреби, но гражданите сме тези, които трябва да оказваме натиск. По-честият случай обаче е липса на интерес към изборния процес и основната вина тук е на политиците, които правят всичко възможно да ерозират изборния процес, убедена е Ивилина Алексиева-Робинсън.

По отношение на предложените промени в Изборния кодекс да се махнат машините, тя каза, че нито един проблем не се решава с предложените изменения. "На първо място, в момента имаме постоянно действаща изборна администрация, а кодексът е направен така, че тя действа сякаш два месеца преди изборите. На второ място, решенията за промените са на парче, а трябва един цялостен поглед върху Изборния кодекс. Оттам-насетне - отиваме към финансирането на предизборната кампания и стигаме, че няма лимит на финансирано на едно физическо лице. Ние сме пример в света как не се въвеждат технологии в избори процес, подчерта още Робинсън.

