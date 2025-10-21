Войната в Украйна:

Израел получи тленните останки на още един заложник

21 октомври 2025, 00:22 часа 303 прочитания 0 коментара
Израел получи тленните останки на още един заложник

Израел съобщи тази вечер, че чрез Червения кръст е получил тленните останки на още един заложник от ивицата Газа - тринадесетото тяло, предадено от палестинското ислямистко движение "Хамас" по силата на действащото в Газа споразумение за спиране на огъня, предаде Франс прес. С посредничеството на Червения кръст Израел получи ковчег с тялото на изчезнал заложник, който бе предаден на армията и на контраразузнаването Шин Бет в ивицата Газа, съобщи в комюнике канцеларията на израелския премиер.

Още: САЩ: Израел трябва да подобри живота на палестинците, ако не иска да е изключен от Близкия изток

Очаква се тялото да бъде върнато в Израел и прехвърлено в център за съдебна медицина, за да бъде идентифицирано, се посочва в комюникето. Малко по-рано представител на "Хамас" каза за АФП, че въоръженото крило на организацията току-що е предало тяло на Червения кръст, след като го е получило от Бригадите "Абу Али Мустафа" - въоръженото крило на определяното като марксистко движение Народен фронт за освобождение на Палестина (НФОП), предаде БТА.

Тялото е на израелски войник

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Бригадите "Абу Али Мустафа" заявиха, че "връщат тялото на израелски войник, съгласно условията на споразумението". С предадените тази вечер тленни останки, групировката "Хамас" е върнала 13 тела на заложници, отвлечени при кървавото нападение на израелска територия на 7 октомври 2023 г., от общо 28, които се ангажира да върне в рамките на споразумението за спиране на огъня.

Още: Тръмп след престрелките в Ивицата Газа: Примирието все още е в сила

Съгласно споразумението "Хамас" трябваше да върне тези тела (включително тленните останки на войник, убит през 2014 г. в предишна война в Газа) до 13 октомври, но групировката твърди, че за намирането на телата й е нужно оборудване и повече време.

Още: Нетаняху нареди "твърди действия" след атаките на "Хамас"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Хамас Червения кръст война Израел израелски заложници
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес