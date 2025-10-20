Страните от т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна се събират на нова среща

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че в петък в Лондон ще се срещнат представители на страните от т.нар. "Коалиция на желаещите" – група държави, които обещаха, че ще засилят подкрепата си за Украйна, предаде Ройтерс. Макрон съобщи тази новина пред журналисти в Словения, където участва в срещата на върха на неформалната група МЕД 9, обединяваща девет средиземноморските страни членки на ЕС.

Още: Тръмп се върти като ветропоказател за Украйна: Чупка за руските въздушни удари по цивилни и общи приказки (ВИДЕО)

Представител на украинския президент потвърди пред Ройтерс, че Володимир Зеленски ще присъства на заседанието в петък в британската столица. Зеленски написа в социалната мрежа "Екс", че тази седмица "предстоят много срещи и преговори в Европа". Днес в Словения Макрон заяви, че украинците и европейците трябва да седят на масата на преговорите по време на евентуалната среща в унгарската столица Будапеща на президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, предаде Франс прес.

Още: Преди срещата в Будапеща: Лавров и Рубио проведоха "конструктивен разговор"

"Мирът, който може да съществува, е един силен и траен мир, който позволява да се отговори на изискванията на международното право и който създава условия за стабилност. Нищо друго не съществува, европейците винаги са били ясни по този въпрос“, заяви Макрон.

Още: Външен министър от ЕС: Единственият европейски град, в който Путин трябва да се озове, е Хага

Френският президент коментира и факта, че в петък в Елисейския дворец е приел бившия френски президент Никола Саркози, който утре влиза в затвора. Макрон каза, че е напълно нормално в човешки план да приеме Саркози, но подчерта, че правосъдието в страната е независимо и че той в качеството си на президент е гарант за тази независимост.