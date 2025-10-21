Зеленски: Работим по осигуряване на количествата газ за отоплителния сезон (ВИДЕО)

"Днес проведох среща с военните ни. Голяма част от нея беше посветена на енергийния сектор – усилията за възстановяване в различните региони, разположените щабове и необходимостта от резерви от оборудване. Тази седмица ще бъде много активна в дипломатическо отношение и има няколко конкретни задачи, свързани с основно оборудване – за ремонт и за производство на електроенергия. На нашите дипломати са дадени ясни задачи". Това заяви в традиционното си вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски.

"Работим и по въпроса с доставките на газ – осигуряване на количества за отоплителния сезон. Искам да благодаря на всички ремонтни екип, искам да благодаря на всички украински газови работници – нашите хора работят почти денонощно за Украйна, за да се уверят, че украинците имат газ", категоричен бе той.

"Определихме всички подробности относно финансирането – колко средства ще бъдат достатъчни за закупуване на газ и какви са възможните източници на финансиране. Всъщност половината от тези средства вече са осигурени, а правителството ще намери целия необходим обем. Дадени са съответните инструкции", увери Зеленски.

