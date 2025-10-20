Войната в Украйна:

След трагедията с фуникуляр: Спират всички лифтове в Лисабон (ВИДЕО)

Официално разследване поиска всички лифтове в Лисабон да бъдат спрени от експлоатация за спешен преглед след смъртоносната катастрофа през септември, предизвикана от дефектен кабел. При катастрофата на 3 септември, когато фуникулярът излезе от релсите и се блъсна в сграда, загинаха 17 души.

В предварителния доклад на официалното разследване се казва, че лифтовете в Лисабон не могат да възобновят работата си, докато не гарантират, че разполагат със спирачни системи, способни да обездвижат кабините в случай на скъсване на кабела.

Тежкият инцидент

Припомняме, че при дерайлирането на фуникуляра "Глория" в Лисабон в началото на септември загинаха 17 души, а 21 бяха ранени. Тогава градският съвет взе решение да преустанови работата на останалите три фуникуляра в португалската столица. Това обявиха службите за извънредни ситуации на 4 септември, цитирани от Агенция "Франс прес". Българското външно министерство вече обяви, че няма постъпили сигнали и данни за пострадали български граждани при инцидента.

"По нареждане на кмета Карлош Моедаш, вчера бе взето решение да се спре работата на другите два прочути фуникуляра "Бика" и "Лавра", както и на фуникуляра в Граса, за да се провери работата им и безопасността им", каза Маргарида Кащро – ръководителка на Службата за гражданска защита на Лисабон, цитирана от БТА.

