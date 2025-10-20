Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 20-26 октомври 2025

Хороскопът за таро тази седмица за всеки зодиакален знак е тук за периода 20 - 26 октомври 2025 г. Колективната карта таро за всички тази седмица е Кралят на пентаклите, обърнат, и посланието ѝ е да бъдете внимателни, когато става въпрос за пари. Опитайте се да не ставате жертва на преразход или да се поддавате на продажби, които надвишават бюджета ви. Това е седмица, в която да живеете в рамките на възможностите си.

Луната ще премине от Везни към Козирог, така че започваме седмицата, фокусирани върху създаването на нови приятелства и я завършваме с внимание, насочено към работата. На 21 октомври има Новолуние във Везни, енергия, която може да ви помогне да развиете партньорствата си и да създадете нови социални съюзи. Сезонът на Скорпион започва на 23 октомври, въвеждайки сезон, в който фокусът е най-добре да се насочи към писане на завещание и справяне с данъчни или наследствени въпроси. Ще имате 30 дни, за да подобрите своята находчивост , включително да помагате на другите с това, което имате.

Таро карта на седмицата за Овен: Десетка чаши

Овен, промяната за теб е като глътка свеж въздух. Ти прегръщаш възможността да изследваш нещата, защото по време на пътуването научаваш за себе си.

Таро картата тази седмица показва емоционално удовлетворение, което е на хоризонта, вероятно във вашите взаимоотношения чрез пътувания или възможности, свързани с работа. Бъдете отворени за приключения.

Дръжте ушите си нащрек, докато научавате за световните ресурси, които могат да бъдат използвани, за да помогнете на другите.

Таро карта на седмицата за Телец: Асо на жезлите

Телец, вие винаги търсите начини за самоусъвършенстване и понякога пътят към величието изисква да поемете по път, по който никога преди не сте пътували. Тази седмица Луната ще подчертае вашето здраве, взаимоотношения и пътувания.

Ще имате шанс да разкриете как се справяте с личните си цели, докато балансирате партньорството си. Асът на жезлите показва, че ви очаква ново начало. Не си позволявайте да пропуснете шанса да започнете отначало и да откриете неща за себе си, които не сте знаели преди.

Таро карта на седмицата за Близнаци: Пет чаши

Близнаци, вие сте любопитна малка зодия и винаги сте нетърпеливи да учите и да растете от другите и от личните си преживявания. Тази седмица ще имате възможност да се насладите на разнообразни събития, свързани с романтиката и връзките, а също така може да получите достъп до ресурси от партньор или приятел.

Инвестирайте време в романтичния си живот и не забравяйте да се грижите за себе си . Вашата карта таро за седмицата, Пет чаши, показва потенциал да оплаквате миналото. Едно е да съжалявате за решенията, които сте взели с информацията, с която сте разполагали. Но каквото и да правите, не се спирайте на това, което не можете да промените; учете се от миналото и растете от него.

Таро карта на седмицата за Рак: Страница чаши, обърната

Рак, ти си чувствителна душа с дълбок кладенец от мъдрост, достъпен за теб. Понякога това знание идва на ривове, а друг път интуицията ти се изплъзва.

Тази седмица обаче вниманието може да бъде насочено към вашето семейство, любов, здраве и вашия бизнес или брачно партньорство. Може да има нужда да обърнете внимание на семейството и любовта преди всичко друго.

Седмичната карта Таро за вашия зодиакален знак е Пажът на чашите, обърнат наопаки, което показва творческа блокада, която ще трябва да преодолеете. Обърнете внимание, ако това ви се случи, защото често е знак, че трябва да предприемете действия, за да повдигнете духа си и да освежите ума си.

Можете да разчупите блокажа, като направите нещо толкова просто, като например да се разходите или да слушате нов музикален жанр.

Таро карта на седмицата за Лъв: Асо на чашите

Лео, ти си мислител и си човек, който се наслаждава на изкуството, занаятите и нещата, които хората правят, за да предадат открита изразителност.

Вашата седмична карта таро е Асо на чашите, което показва потенциал за духовно или емоционално ново начало. Медитирайте, пейте, свържете се с вътрешния си глас.

Луната ще ви помогне да се съсредоточите и да насочите енергията си към дейности, свързани с писане. Може да се насладите на писане на картичка до член на семейството, за да изразите своята благодарност към него, или на водене на дневник, за да обработите мислите и емоциите си.

Таро карта на седмицата за Дева: Осмица жезли

Дева, вие сте аналитичен човек, който непрекъснато мисли как да подобри живота си или да направи света по-добро място. Тази седмица животът може да се развива бързо и може да ви се появят няколко варианта, без да полагате много усилия, за да ги внесете в живота си.

Осемката жезли символизира бърза комуникация, която може да изисква вземане на бързи решения без много време за планиране. Обърнете специално внимание на финансите и комуникацията си, като имейли или текстови съобщения, особено когато общувате със семейството или приятелите си.

Бъдете чувствителни към чувствата на другите, когато обсъждате любовни или романтични въпроси, за да избегнете недоразумения или предотвратими конфликти.

Таро карта на седмицата за Везни: Тройка жезли, обърната

Везни, този месец е бил добър за вас досега и с Новолунието, което се случва във вашия зодиакален знак, сезонът на вашите рождени дни ще завърши на висока нота. Тази седмица се съсредоточете върху себе си, личностното си развитие и ценности, социалния си кръг и разширеното си семейство.

Ще забележите и някои промени в тези области на живота. Трите жезла, обърнати, ви насърчават да бъдете търпеливи и упорити. Може да изпитате няколко забавяния или това, което изглежда като неуспехи.

Тези забавяния могат да ви накарат да се чувствате неуверени, защото ще чувствате, че би трябвало да сте по-напред, когато всъщност не сте. Не измервайте успеха или растежа си с това колко напред са другите ; вместо това се състезавайте със себе си.

Таро карта на седмицата за Скорпион: Колелото на късмета, обърнато

Скорпион, ти си толкова интуитивен. Умът ти е остър, но инстинктът ти прониква по-дълбоко. Тази седмица ще осъзнаеш области от живота си, които трябва да се променят.

Ще има край на една глава, който отваря вратата към нова. Очаква ви бъдеще. Може би сте фокусирани върху това как миналото ви влияе на настоящите ви цели; дайте си необходимото време, за да разберете нещата.

Единственото предупреждение, което трябва да се отбележи, идва от „Колелото на съдбата“, обърнато наопаки. Може да се чувствате съпротивляващи се на промяната и може да ви е трудно да разберете какво трябва да направите след това.

Опитайте се да не се въздържате от растеж, особено когато времето е перфектно съобразено с рождения ви ден.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Дяволът, обърнат

Стрелец, ти не си от хората, които се страхуват от истината, дори и да е грозна, груба или неприятна за признаване. Ти си първият, който признава, когато грешиш, и това е част от причината, поради която нямаш проблем да се изправиш срещу другите, когато действията им са неуместни.

Фокусът тази седмица ще бъде върху бизнес страната на вашите взаимоотношения и може да решите, че е време да се разширите и да научите нови неща.

Твоята карта таро, Дяволът, обърнат наобратно, ти напомня да останеш свободен от ограничения. Не си позволявай да бъдеш спъван от срам или навици, които създават проблеми в бъдещето ти.

Таро карта на седмицата за Козирог: Асо от пентакли, обърнат

Козирог, ти си работничка и когато си наумиш да свършиш нещата, не позволяваш на нищо да те спре. Ти си вдъхновение за другите и когато става въпрос за това да влияеш на хората по всички правилни начини, ти си от най-висок клас.

Тази седмица фокусът ви ще бъде върху работата и социалните ви мрежи и може да ви се появят няколко възможности, които ще ви позволят да коригирате приоритетите си.

Вашата седмична карта таро ви напомня, че новите начала изискват време и търпение. Дайте си шанс да се приспособите, да подредите нещата и да разберете как да се впишете в нов график или рутина.

Таро карта на седмицата за Водолей: Седем пентакли, обърната

Водолей, вашият ум е мощен източник на енергия тази седмица, докато споделяте идеи, предприемате приключения и срещате нови хора.

Опитайте се да бъдете търпеливи със себе си и с другите. Не се притеснявайте, че това, което искате, няма да се случи, ако не създадете мигновени приятелства или връзки още от първия път. Съсредоточете се върху правенето на малки стъпки.

Таро карта на седмицата за Риби: Десетка пентакли

Риби, вие сте готови за промяна и знаете, че тя започва и завършва с вас. Луната ще активира вашия ресурсен сектор, особено по отношение на това как помагате на другите, учите се от преживявания, вършите работата си и подкрепяте приятелства.

Ще искате да се съсредоточите предимно върху плановете си за пътуване за празничния сезон. Ако не планирате да пътувате, помислете какво ще правите за размяна на подаръци или дали ще се включите в благотворителна дейност.

Вашата карта таро Десетка пентакли е за култивиране на трайно богатство, така че се стремете да инвестирате разумно времето и енергията си. Не пилейте каквито и да е ресурси, с които разполагате. Бъдете пестеливи и мъдри.