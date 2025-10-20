Скръбна вест! Само на 29 години почина бивш световен шампион по шахмат

Американският гросмайстор Даниел Народицки си отиде от този свят само на 29 години! Информацията съобщават от семейството му в изявление за неговия клуб The Charlotte Chess Center, цитирано от световната агенция Reuters. Причината за смъртта на световния шампион по шахмат от 2007-а за момчета до 12 години не се посочва. Народицки, който беше на три седмици от навършването на 30-годишен юбилей, отдавна е известен като един от най-талантливите играчи в САЩ.
Почина Даниел Народицки
Той спечели титлата гросмайстор на 18-годишна възраст през 2013 г. и има най-висок рейтинг от 2647 от 2017 г. Според рейтинга на ФИДЕ, Народицки постоянно се класираше в топ 200 в света и топ 15 в САЩ в класическия шах, топ 75 в бързия шах и топ 25 в блиц шах. През август 2024 г. Народицки за първи път премина границата от 2700 точки в рейтинга на ФИДЕ за блиц шах.
The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL— Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025
Освен като състезател, завършил на девето място в световното първенство по блиц миналата година, той беше широко известен като популярен коментатор, писател и онлайн преподавател. Даниел Народицки редовно излъчваше на платформи като Twitch и YouTube.
„С голяма тъга споделяме неочакваната кончина на Даниел Народицки. Той беше талантлив шахматист, коментатор, преподавател, и ценен член на шахматната общност", се казва в позицията. Почитатели от целия шахматен свят изразиха съболезнования, а играчи и фенове похвалиха неговите педагогически умения и приятелска личност. „Разбит съм. Това е огромна загуба за света на шаха“, заяви американският номер две в света Хикару Накамура.
GM Daniel Naroditsky passed away. He was a talented chess player, commentator, and educator. FIDE extends its deepest condolences to Daniel’s family and loved ones. pic.twitter.com/uxoccDbnHW— International Chess Federation (@FIDE_chess) October 20, 2025