Войната в Украйна:

Скръбна вест! Само на 29 години почина бивш световен шампион по шахмат

20 октомври 2025, 23:19 часа 583 прочитания 0 коментара
Скръбна вест! Само на 29 години почина бивш световен шампион по шахмат

Американският гросмайстор Даниел Народицки си отиде от този свят само на 29 години! Информацията съобщават от семейството му в изявление за неговия клуб The Charlotte Chess Center, цитирано от световната агенция Reuters. Причината за смъртта на световния шампион по шахмат от 2007-а за момчета до 12 години не се посочва. Народицки, който беше на три седмици от навършването на 30-годишен юбилей, отдавна е известен като един от най-талантливите играчи в САЩ.

Почина Даниел Народицки

Той спечели титлата гросмайстор на 18-годишна възраст през 2013 г. и има най-висок рейтинг от 2647 от 2017 г. Според рейтинга на ФИДЕ, Народицки постоянно се класираше в топ 200 в света и топ 15 в САЩ в класическия шах, топ 75 в бързия шах и топ 25 в блиц шах. През август 2024 г. Народицки за първи път премина границата от 2700 точки в рейтинга на ФИДЕ за блиц шах.

Освен като състезател, завършил на девето място в световното първенство по блиц миналата година, той беше широко известен като популярен коментатор, писател и онлайн преподавател. Даниел Народицки редовно излъчваше на платформи като Twitch и YouTube.

„С голяма тъга споделяме неочакваната кончина на Даниел Народицки. Той беше талантлив шахматист, коментатор, преподавател, и ценен член на шахматната общност", се казва в позицията. Почитатели от целия шахматен свят изразиха съболезнования, а играчи и фенове похвалиха неговите педагогически умения и приятелска личност. „Разбит съм. Това е огромна загуба за света на шаха“, заяви американският номер две в света Хикару Накамура.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Скръбна вест! Почина легендарен халф на Левски, който игра при незабравимото 7:2 срещу ЦСКА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Шахмат почина
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес