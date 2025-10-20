Войната в Украйна:

Преди срещата в Будапеща: Лавров и Рубио проведоха "конструктивен разговор"

Руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио обсъдиха подготовката за предстоящата среща на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп, предаде АФП. В изявление на руското външно министерство се посочва, че двамата са провели „конструктивен разговор относно възможни конкретни стъпки“, свързани с организирането на срещата.

На 16 октомври президентите на САЩ и Русия проведоха телефонен разговор, след който Тръмп заяви, че ще се срещне с Путин в унгарската столица Будапеща. Републиканецът не посочи конкретна дата за срещата в унгарската столица, която ще бъде втората му с Путин, откакто се завърна на президентския пост. Двамата се срещнаха преди това в Аляска през август, но тогава не бе постигнат пробив относно прекратяването на руската инвазия в Украйна. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
