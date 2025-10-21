Апелативен съд реши: Тръмп може да изпрати сили на Националната гвардия в Портланд

Американски апелативен съд постанови, че Доналд Тръмп може да изпрати сили на Националната гвардия в град Портланд, щата Орегон, въпреки възраженията на градските и щатските власти и с това осигури важна юридическа победа на президента републиканец, който изпраща такива сили във все повече градове, управлявани от демократите, предаде Ройтерс.

Съдът заяви, че смята "за вероятно президентът да е упражнил законно правомощията си", като е изпратил войници от този корпус, представляващ част от резерва на американските въоръжени сили. С това той отменя решението на съдия от първоинстанционен съд, блокирал разполагане на такива сили в града в Орегон, посочва Франс прес.

Използвайки извънредно въоръжените сили на САЩ за вътрешни цели, Тръмп изпрати войници от Националната гвардия в Лос Анджелис, в столицата Вашингтон и в Мемфис, като обяви планове да направи това също в Портланд и Чикаго. Управляваните от демократите щати и градове заведоха дела, които имат цел да спрат разполагането, но съдилищата все още не са стигнали до окончателно решение за законността на решенията на Тръмп да изпрати Националната гвардия в американските градове.

Казусът

Властите в Портланд и щата Орегон съдят правителството в опит да спрат разполагането на Националната гвардия в Портланд с аргумента, че действията на Тръмп нарушават няколко федерални закона, регулиращи използването на военни сили, както и щатските права съгласно Десетата поправка в конституцията. В съдебното дело Тръмп бе обвинен, че преувеличава мащаба на протестите срещу неговата имиграционна политика, за да оправдае незаконното поемане на контрола върху щатските подразделения на Националната гвардия, предаде БТА.

На 27 септември Тръмп нареди 200 войници от Националната гвардия да бъдат изпратени в Портланд за обуздаване на протестите и укрепване на правоприлагането по отношение на имиграцията. Президентът си навлече остри критики, след като определи града като "опустошен от войната".