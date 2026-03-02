Още в началото на март: 3 зодии ще преживеят най-голямата трансформация

Когато Слънцето е в Риби, миналото и бъдещето се сливат в настоящия момент, изисквайки освобождаването на това, което вече е постигнало целта си, за да може да се роди новото. Сезонът на Риби 2026, благодарение на планетарните подравнявания, носи особено силно усещане за преминаване на психологически прагове.

Архетипът на Риби – какво означава той?

Сезонът на Риби започва на 18 февруари, когато Слънцето навлиза в последния знак на зодиака – започва последната глава на астрологичната година. Може да се почувстваме сякаш земята омеква под краката ни. От Водолей в Риби преминаваме от стихията въздух към стихията вода, тоест от ума към сърцето, от интелектуалните идеи към света на мистицизма. Времето може да изглежда по-малко линейно, по-символично, по-съновно. Рибите са необятността на океана, място, където индивидуалната идентичност се разтваря, индивидът се завръща в колективното поле, където краищата стават неразривно свързани с началата. Ако Овен представлява първия дъх на живота, Риби представлява издишването - предаване, освобождаване, прошка. Начинът на живот на Риби не се основава на усилие или контрол, а на слушане и адаптиране. Риби ни учат да се доверяваме на това, което е невидимо, но може да се усети.

Рибите се управляват от Нептун - духовната планета на трансцендентността, илюзията и единството с абсолюта. Под негово влияние ни се напомня, че животът се изгражда не само чрез яснота, но и чрез мистерия. Следователно, Риби ни насърчават да се свържем отново с фините измерения на съществуването. Изцелението може да дойде чрез музика, изкуство, медитация, съзерцание, молитва, визуализация и контакт с необятността на водата. Когато Риби управляват небето, мечтите оживяват и старите обусловености отслабват. Творческите мисли текат по-свободно, но настъпва физическа умора, тъй като дълбокото прекалибриране се случва само в тишина. Това не е сезон за насилствено движение напред. Това е време на вътрешна интеграция, размисъл и повторно свързване с потока на живота.

Рак

Време е за действие, Раци! Ретроградният Меркурий може да се превърне в катализатор за положителна трансформация за вас. Тази планета ще посети вашия девети астрологичен дом – вашата философия на живота – насърчавайки ви да преосмислите остарелите си вярвания. Потърсете смелостта да ги поставите под въпрос и се подгответе за напълно ново качество на живот. Юпитер, който е във вашия знак, ще се обърне директно на 10 март след ретрограден период, който е в сила от 11 ноември. Има шанс да ви дари просперитет. На 6 март, когато Венера навлиза в този знак във вашия 10-ти дом (кариера), може да ви се отвори нов кариерен път или важен проект. Новолунието в Риби на 18 март ще даде улики относно това начало.

Дева

Сезонът на Рибите обещава да бъде време на промяна и мощни открития за вас. Планетарното подреждане в седми дом ще насочи вниманието ви към личните и професионалните взаимоотношения. Ретроградният Меркурий ще насърчи изясняване, предоговаряне и корекции. Разговор с доверен приятел около 8 март може да успокои вашите съмнения и колебания. Около 15 март Марс ще насърчи разгорещен или директен обмен на мнения, така че бъдете внимателни, ако не искате да стигнете до крайност. Лунното затъмнение на 3 март ще се случи във вашия знак, отбелязвайки още една стъпка в освобождаването от ненужното в живота ви. Докато се отдалечавате от това, което вече не ви служи, положителното влияние на Юпитер в Рак от 10 март ще ви донесе значителна подкрепа и благоприятен обрат на събитията. Докато Юпитер остава в Рак, тоест до юли, можете да намерите групи със сходни интереси и да се озовете в екип, с който ще се радвате да си сътрудничите по интересни проекти.

Риби

През сезона на Водолея се сбогувахте с трудните, дългосрочни транзити на Сатурн и Нептун, които преминаха през вашия знак. Сезонът на Риби ще ви даде възможност да анализирате много скорошни събития. Ретроградният Меркурий може да донесе носталгия и промяна навътре. Позволете си да забавите темпото и да се погрижите за себе си. Пълното лунно затъмнение на 3 март е част от процес на самовъзстановяване на дълбоко ниво. Може да осъзнаете, че някои споразумения, уговорки или взаимоотношения вече не резонират с вас. Ще почувствате по-голяма яснота по тази тема. Около 10 март може да почувствате прилив на положителна енергия.

