Хазартни политици: Енергиен експерт коментира причините за високата цена на тока

Най-важното е, че КЕВР се е заел с проверката за високите сметки за ток. Първата информация е, че има голям ръст на потреблението на ток. Има и много странни и нелогични сметки за ток. Голямата група сметки са така наречените нелогични сметки за ток. КЕВР трябваше да излезе и да каже какво се случва с проверките в електроразпределителните дружества. С доза критика енергийният експерт Иван Хиновски коментира в студиото на bTV липсата на информация от КЕВР какво се случва с високите сметки за той. Още: Шокови сметки за ток и по-скъпа вода: Кабинетът готви спешни мерки

Хазартни политици ли се заиграват с цената на тока?

Според него много е важно да се възстанови работата по нормативната уредба за качеството на електроенергията. „За мен първата и най-важната задача на новото Народно събрание е да приемат критериите за една такава наредба“, настоя Иван Хиновски.

По думите му потребителите трябва да изчакат експертния анализ на КЕВР в електроразпределителните дружества. „Не ми се вярва, че има хазартни политици, които да се заиграват с цената на тока. Нашата електроенергийна система влиза в период на опасен период на дебалансиране на електроенергийната система“, предупреди Иван Хиновски.

Димитър Маргаритов, бивш председател на Комисията за защита на потребителите, заяви, че трябва обстоен анализ и бързи действия. КЗП на базата на тези данни би могла да установи дали има нелоялна търговска практика. След като КЕВР установи какви са обективните санкции за високите сметки за ток, може да наложи санкции, а гражданите, могат да си потърсят правата и да не плащат високите сметки, уточни Маргаритов.

Според Маргаритов представителите на ЕРП-тата трябва да излязат и да кажат какво точно се е случило и след това координирано държавните органи трябва да упражнят функциите си.

