По новолуние: Рак, Дева + още 2 зодии ще пощръклеят в утрешния ден

Новолунието винаги носи особена енергия – то е момент, в който старите ни емоции излизат отново наяве. Когато Луната е тъмна, човек трудно контролира вътрешните си импулси. Утрешното новолуние ще изкара на повърхността дълбоко скрити бесове у някои зодиакални знаци, които ще пощръклеят – не непременно в лошия смисъл на думата, но със сигурност ще бъдат непредсказуеми. Техните емоции ще кипят, реакциите им ще са бурни, а решенията – импулсивни. В крайна сметка това може да им донесе важни прозрения за самите тях. Ето кои са зодиите, които ги чака много емоционален вторник.

Рак

Раците ще бъдат като буря в чаша вода – ще се разсърдят, ще се тръшкат, ще се затворят в себе си, а после ще избухнат по най-неочакван начин. Дреболии, които обикновено подминават, сега ще им действат като искра в барутен погреб. Може да се скарат с близък човек, само защото той не им е обърнал внимание.

Ще пощръклеят от собствените си чувства – смесица от тъга, обида и умора. Но всъщност това ще им помогне да се изчистят емоционално – след бурята ще дойде спокойствието. Понякога трябва да си позволиш да „пощръклееш“, за да бъдеш отново себе си.

Дева

Девите ще се побъркат не от хора, а от хаоса, който утре ще се разлее около тях. Всичко ще се случва извън техния контрол – срещи ще се отлагат, планове ще се объркват, а дребни грешки ще ги влудяват. Те ще пощръклеят от стремежа си да въведат ред там, където просто не може да има такъв.

Ще си дадат сметка, че не всичко трябва да е перфектно – понякога животът просто иска да се оставиш по течението. В крайна сметка това „полудяване“ ще ги научи да отпускат хватката и да вярват, че не всичко трябва да е непременно под техен контрол.

Стрелец

Стрелците ще избухнат от вътрешно напрежение – свободолюбието им ще се сблъска с ограничения, които не могат да избегнат. Ще пощръклеят, защото някой ще се опита да им диктува какво да правят и как да го правят. Резултатът – вербален фойерверк от сарказъм, ирония и емоции.

Те обаче ще изразят всичко, което са задържали вътре в себе си от дълго време – и това ще им подейства като прочистване. Новолунието ще ги накара да си спомнят колко е важно да отстояват личната си свобода, дори с цената на конфликт.

Водолей

Водолеите ще пощръклеят в ума си – от прекалено много мисли, планове и идеи, които ще се сблъскват в главата им като бурен вятър. Ще искат да направят всичко наведнъж и ще се изнервят, че никой не ги разбира. Ще започнат разговори, които никой няма да може да следи, защото мисълта им ще препуска като влак без спирки.

Но именно в този хаос ще се роди нещо гениално – идея, която ще променя хода на следващите им дни. Понякога трябва да пощръклееш, за да намериш вдъхновението, което си търсил.

Новолунието няма да подмине Раците, Девите, Стрелците и Водолеите – ще ги разтърси, ще ги изкара от равновесие и ще ги накара да погледнат навътре в себе си. Макар и да изглежда като хаос, всъщност това е прочистване – бурята преди новото начало. Звездите напомнят, че понякога „пощръкляването“ е единственият начин да се събудим от рутината и да намерим смисъла, който сме изгубили.