Пълнолуние на 2 април 2026 г. Съвети за всяка зодия

31 март 2026, 19:33 часа 0 коментара
Снимка: iStock
На 2 април 2026 г. в 5:11 ч. ще настъпи Пълнолуние в знака на Везните. То ще бъде свързано с баланса, но не по спокоен, хармонично фокусиран начин, а по-скоро чрез вътрешни промени. От една страна ще имаме желание да правим, каквото си искаме, от друга ще се намира разбирането, че има и други хора, заедно с техните чувства и взаимоотношения. През този ден ще трябва някак да се ориентираме в ситуацията. Ето как ще различните зодии ще намерят своя баланс.

Овен

Ще се окажете в разгара на вътрешен конфликт: от една страна, желанието да действате бързо и по свой начин, от друга, необходимостта да се съобразявате с мнението на околните. Слънцето във вашия знак ще насърчава инициативността, но Луната във Везни ще ви принуди да обмислите последствията. Сега е важно да не пришпорвате нещата. Колкото по-спокойно действате, толкова по-добре ще се получи всичко.

Телец

За вас това пълнолуние ще бъде свързано с вътрешни чувства и познат начин на живот. Венера във вашия знак ще иска да поддържа комфорт и стабилност, но Плутон ще започне да дърпа килима изпод краката ви, където всичко почива на навика. Може да почувствате, че е време да промените нещо – в работата, в рутината си, в отношението си към себе си. Малките промени сега ще имат голямо влияние по-късно.

Близнаци

Очакват ви нови запознанства, разговори, идеи - всичко ще дойде бързо и в изобилие. Но не всичко това трябва да се приема сериозно. Възможен е лек хаос във връзките: влюбвания, флиртове, неочаквани обрати. Важното е да не обещавате повече, отколкото сте готови да дадете. Оставете място за развитие, не насилвайте нещата.

 

Рак

Може да се чувствате малко разкъсани между дома и външния свят. От една страна, има желание да се скриете в комфортна зона, от друга, има нужда да разрешите проблеми, свързани с работа или статус. Пълнолунието може също да напомни за стари семейни проблеми или емоционални привързаности. Това е добър момент да разберете къде се държите за миналото и постепенно да започнете да го пускате.

Лъв

Ще искате да разширите хоризонтите си: нови идеи, планове, може би дори пътувания. Юпитер ще ви предложи варианти и всичко ще ви се стори много изкушаващо, но е важно да не се разпилявате твърде много. В разговорите може да се появят важни теми – някой ще ви каже нещо, което отдавна сте искали да чуете. Пълнолунието ще ви помогне да видите по-голямата картина, но е най-добре да не вземате решения веднага. Дайте си време да обмислите нещата.

Дева

Финансовите проблеми ще излязат на преден план. Може би ще искате да инвестирате в нещо или, обратно, да намалите разходите. Плутон също ще ви подтикне да преоцените какво е наистина ценно за вас. И да, това се отнася не само за парите, но и за взаимоотношенията. Може би ще осъзнаете, че в някои отношения давате повече, отколкото получавате. Това е подходящ момент да балансирате нещата. Без драстични стъпки, но с ясно разбиране на вашите граници.

Везни

Това е вашето пълнолуние и ще го усетите повече от другите. Въпроси като „кой съм аз“ и „от какво имам нужда в една връзка“ ще излязат на преден план. Юпитер може да ви подтикне да вземате големи решения, но не бързайте, тъй като не всичко е толкова ясно. Венера и Плутон ще разкрият къде се крият напрежения или скрити емоции. Това може да е трудно, но е много честно. По-добре е да го преодолеете сега, отколкото да го игнорирате допълнително.

Скорпион

Плутон ще активира най-дълбоките ви процеси и може да го усетите доста остро. Ще искате уединение, тишина, време за себе си – и това е здравословно желание. Стари страхове или привързаности може да изплуват наяве. Не се борете с тях, просто наблюдавайте. Това е период на вътрешно преструктуриране, а не на действие. Колкото повече си позволявате да правите паузи, толкова по-ясна ще става картината.

Стрелец

Юпитер ви дава желание да живеете живота си пълноценно. Ще имате нужда от повече комуникация, събития и емоции. Но е важно да запомните: не всичко, което изглежда привлекателно, си заслужава вниманието ви. Възможно е да настъпят промени във вашата среда – някои може да се дистанцират, докато други може да се сближат. Това е естествен процес. Поддържайте фокуса си върху тези, с които наистина се чувствате комфортно.

Козирог

Фокусът ще се измести към кариерата и целите ви. Може да възникне ситуация, в която трябва да се докажете или да вземете важно решение. Юпитер ще ви подтикне да направите големи стъпки, но е по-добре да действате постепенно. Пълнолунието може да освети области, в които прекалявате или поемате твърде много отговорност. Това е причина да преосмислите подхода си.

Водолей

Ще бъдете привлечени от нови неща: знания, идеи, преживявания. Юпитер буквално ще разшири хоризонтите ви – и това е чудесно! Но е важно да не опитвате всичко наведнъж. Пълнолунието може да даде прозрение или неочаквано разбиране на дадена ситуация. Това е подходящ момент да преосмислите своите възгледи и планове. Основното е да не бързате със заключенията.

Риби

През този ден ще бъдете по-чувствителни към текущите събития. Емоциите могат да идват на вълни, което е напълно нормално. Пълнолунието ще засегне и темата за доверието, интимността и вътрешните граници. Плутон обаче може болезнено да извади наяве това, което се опитвате да игнорирате, но именно оттам идва яснотата. Опитайте се да не се затваряте, а внимателно да го обработите.

Евгения Чаушева
