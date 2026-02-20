Само през февруари: Какво трябва да добавите към почвата, за да промените цвета на хортензиите?

Само малко градинска работа през февруари е достатъчна, за да промените цвета на вашите хортензии. Нанесете подходящите торове, за да постигнете син или розов цвят, в зависимост от вашите предпочитания. За да проработи този трик, трябва да действате сега. Това е най-подходящото време, защото по-късно, когато храстите образуват цветни пъпки, ще бъде твърде късно.

Промяната на цвета на хортензията е възможна

Не всички градински хортензии променят цвета си, но много сортове могат да го модифицират в зависимост от почвените условия. Въпреки че растението не цъфти до юни, можете да повлияете на цвета на цветовете му още през февруари. Струва си обаче да разберете как работи този процес.

Корените на храста абсорбират алуминий особено интензивно от почвата от края на зимата до началото на пролетта. След това този елемент образува специфични химични комплекси с пигментите в цветните пъпки, придавайки на хортензията синия ѝ оттенък. Ниското съдържание на алуминий в почвата обаче кара цветовете да станат розови.

Следователно се смята, че pH на почвата влияе пряко върху цвета на цветовете. Киселинната среда улеснява усвояването на алуминий от растението, докато алкалната почва свързва този елемент и ограничава неговото усвояване. Регулирането на pH на почвата още през февруари позволява на хранителните вещества да се освободят или свържат и да влязат в действие в решаващ етап от развитието на хортензията.

Тъй като процесът на усвояване на алуминий отнема няколко седмици, отлагането на това действие до май не е много разумно, тъй като дотогава цветът до голяма степен е определен и е по-трудно да се промени. Накратко: киселинната почва благоприятства сините цветя, алкалната почва благоприятства розовите. pH, близко до неутрално, от друга страна, води до появата на лилави или смесени цветове, тъй като алуминият след това се абсорбира само частично от растението.

Какво се добавя към почвата през февруари?

След като вече знаем защо хортензиите променят цвета си, е време да преминем към практическото им приложение. Храстът абсорбира алуминий най-добре по време на активния си период на растеж, от края на зимата до началото на пролетта. Следователно това време е от решаващо значение. Не забравяйте, че чрез торене през февруари вие влияете не само на pH на почвата, но и на наличието на хранителни вещества за хортензията. Това е моментът, в който осигурявате енергия на развиващите се цветни пъпки, така че е важно да изберете торове, подходящи за условията на вашата градина.

Ако искате сини цветя

През февруари поръсете алуминиев сулфат върху цветната леха, като прилагате дозата и честотата според препоръките на производителя. Действа бързо – понижава pH на почвата, като едновременно с това осигурява на хортензията алуминий. Разтворете 1 супена лъжица от продукта в 4 литра вода и поливайте храста с този разтвор от февруари до май. Използвайте постоянна доза, за да осигурявате едно и също количество хранителни вещества всеки път.

Избягвайте торове с високо съдържание на фосфор през това време, тъй като този елемент лесно свързва алуминия и блокира усвояването му от растението. Можете също така да прилагате алуминиев сулфат на сухо – просто го поръсете около храста и внимателно го смесете с горния слой на почвата.

Ако искате розови цветя

В този случай използвайте градинска вар, която повишава pH на почвата. Разпръснете я според препоръките на производителя и я смесете с горния слой на почвата. Варта действа бавно, така че е най-добре да я приложите през февруари. Внимавайте обаче с количеството – твърде много може да блокира усвояването на желязо и манган, което ще се отрази негативно на външния вид на листата.

Градинската вар, която съдържа магнезий, е особено полезна в бедни на хранителни вещества почви. Ако мечтаете за розови хортензии, обърнете внимание и на поливането. В естествено киселинна почва, чешмяната вода често е по-добра от дъждовната, тъй като в много региони тя е леко алкална и може да насърчи розовите цветове. Оптималното pH на почвата в този случай трябва да бъде 6,5-7.