Направете това с луковиците на лалетата след цъфтежа

Лалетата бързо поникват от земята и показват ярко оцветени цветове, докато повечето други растения едва са започнали да се събуждат през пролетта. Но какво да правите с луковиците на лалетата, след като прецъфтят и те започнат да изглеждат небрежно? Това зависи главно от вида лалета и къде сте ги засадили. Разберете какво препоръчват експертите, за да насърчите луковиците на лалетата да цъфтят отново следващата година.

Кои луковици на лалета цъфтят повторно?

Въпреки че всички лалета са многогодишни растения , някои са по-добри от други, когато става въпрос за повторно цъфтене през следващия сезон. Много съвременни ефектни лалета се затрудняват да постигнат значителни резултати през втората си година, което е една от причините, поради които много хора ги отглеждат като едногодишни , но това не означава, че не можете да опитате.

Принудително отглеждани луковици на лалета: Не се притеснявайте

В края на зимата и началото на пролетта много от нас купуват лалета, вече покълнали в декоративна саксия или пластмасов контейнер, увит във фолио. Те цъфтят след седмица и ни осигуряват необходимото вътрешно настроение. Тези луковици са били принудени да цъфтят извън естествения си период на цъфтеж.

Освен това, те често се засаждат твърде гъсто едно до друго. В краткосрочен план нямат проблем с много пространство, защото енергията, от която се нуждаят, за да растат и цъфтят, вече е в луковицата. Но обикновено няма да продължат да растат добре, ако бъдат засадени след като прецъфтят. Тези принудително отглеждани луковици на лалета е най-добре да се изхвърлят в купчината компост след прецъфтяването.

Луковици в земята или контейнери

Имате добър старт, ако сте закупили луковици на лалета и сте ги засадили в земята миналата есен на правилната дълбочина и разстояние. Луковиците, правилно засадени в саксии, също могат да бъдат принудени да цъфтят отново.

Грижа за лалетата след цъфтежа

Лалетата са луковични растения, които съхраняват енергия от тазгодишния растеж, за да цъфтят отново следващата пролет. Третирането им тази година силно определя успеха на цветята през следващата година. Има три ключови съвета, които ще помогнат на луковиците ви да се възстановят.

Премахнете изсъхналите цветя

Както всички цъфтящи растения, лалето се опитва да се размножава. След като венчелистчетата увехнат и опадат, останалите части на цвета остават, за да се създадат семената.

„Най-добре е да премахнете прецъфтелите цветове , за да не се изразходва енергията на растението за производство на семена“, обяснява Монтгомъри. Тъй като няма семена за производство, енергията от фотосинтезата се насочва към луковицата, където се съхранява за следващата година.

Монтгомъри посочва, че ако отглеждате лалета като едногодишни, няма нужда да премахвате цветовете и можете да компостирате цялото растение.

Оставете листата

Подобно на нарцисите , зюмбюлите и други луковични растения, лалетата се нуждаят от листата си, за да поемат малко слънце след цъфтежа. Тази енергия ще захранва цветята им през следващата година.

„Оставете листата да избледнеят естествено“, казва Кийгън Несвасил, изпълнителен вицепрезидент и съосновател на Woodland Tools. „Може да е изкушаващо да се подстрижете веднага след като лалетата приключат с цъфтежа, но препоръчваме да оставите листата да пожълтят и увехнат, преди да ги премахнете. Това може да отнеме между четири и шест седмици.“