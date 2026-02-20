Как да засадите и отглеждате розмарин

Розмаринът е известен със своя възхитителен аромат и кулинарна привлекателност. Растението, което се оказва още по-универсално, може да се отглежда както като билка, така и като градинско декоративно растение.

Розмаринът расте бързо и може да стане доста голям, предлагайки изобилие от визуално красива и ароматна зеленина.

След като росата се изпари сутринта, съберете розмарина в най-оптималния му вкус. Подрязвайте стъблата през целия вегетационен период за прясна употреба или съберете по-голяма партида през есента, за да изсъхне. За да го използвате, просто отстранете игловидните листа от стъблата и ги нарежете, преди да ги добавите към любимите си рецепти. В хладилник розмаринът остава свеж до една седмица, като поставите стъблата в найлонов плик с влажна хартиена кърпа.

За да ги направите по-вкусни и по-лесни за дъвчене, смачкайте ги, за да извлечете ароматните масла, и след това добавете сушения розмарин към рецепти , билкови смеси или сосове. Текстурата и вкусът на розмарина се променят със сезоните. През пролетта листата са нежни с по-малко ароматно масло, докато до края на лятото листата стават по-здрави и ароматни.

Къде да засадите розмарин

Със своите средиземноморски корени, розмаринът вирее в горещи и сухи условия. Засадете го близо до пътеки и алеи, така че възхитителният му аромат да бъде по-близо до минаващите. Предпочита да бъде разположен на слънчево място, далеч от по-високи растения, които биха могли да хвърлят сянка.

Игловидната текстура на листата му прави розмарина интересно допълнение към смесените бордюри сред растения с широки или лентовидни листа.

Как и кога да засадите розмарин

Когато последните слани отминат през пролетта, е идеалното време за засаждане на розмарин. Разстоянието между растенията е 60 до 90 см и когато засаждате семена, леко ги покрийте с пръст. За розмарин в саксия изкопайте дупка със същия размер като контейнера. Внимателно извадете растението, отделете корените от кореновата топка и го поставете в земята. Напълнете дупката с пръст, леко я уплътнете и полейте обилно.

Ако планирате да го отглеждате на закрито, розмаринът може да се засажда по всяко време. Може да се нуждае от допълнителна светлина, ако през прозорците не идва достатъчно ярка светлина. Ще разберете, че розмаринът се нуждае от светлина, когато стане кратък.

Съвети за грижа за розмарин

При правилните условия на отглеждане, розмаринът е лесен за поддръжка и устойчив на гъбички.

Светлина

Розмаринът вирее на пълно слънце . Частичното слънце драстично увеличава вероятността от проблеми с гъбички.

Почва и вода

Розмаринът се нуждае от добре дренирана, леко киселинна до неутрална почва, за да оцелее. Той бавно ще страда в тежки и влажни глинести почви, особено през зимата. Поливайте редовно, но не преполивайте, тъй като розмаринът не вирее във влажна почва. Когато горният почвен слой е сух, е време за поливане. След като растенията се установят, те са устойчиви на суша.

Когато отглеждате розмарин в саксия на закрито , е важно да поливате правилно. Почвата трябва да е влажна, но не и подгизнала.

Температура и влажност

Сухият, горещ въздух е най-подходящ за розмарина. Влажността може да създаде проблеми с гъбичките, особено ако растенията са твърде близо едно до друго. Те няма да оцелеят в студено време (под -1°C), но могат да понесат топлината. Най-добрите температури за розмарина са между 13°C и 29°C.

Тор

Преди засаждане, добавете няколко сантиметра отлежал компост или друга богата органична материя в почвата. Торете розмарина през пролетта и лятото с органичен тор с високо съдържание на азот. За количеството, което трябва да използвате, следвайте указанията на етикета на продукта. Избягвайте химически торове, особено ако планирате да готвите с резници от вашето растение розмарин.