Седмичен ТАРО хороскоп от 12 до 18 януари 2026

Седмичният таро хороскоп за вашия зодиакален знак е тук за периода от 12 до 18 януари 2026 г. Слънцето е в Козирог и това е последната ви пълна седмица, в която интензивният фокус е върху работата и социалния ви статус. Краят на сезона на Козирога е идеалното време да засилите целите си за новата година, насочени към подобряване на кариерата и професионалния ви социален статус.

Колективната карта Таро за всички е Звездата, която означава емоционално изцеление след период на изпитания. Това е перфектно допълнение към астрологията за тази седмица. Можете да се справите с предизвикателствата, знаейки, че упоритостта и постоянството водят до вашия успех.

Таро картата за Овен тази седмица: Седем чаши

Истината е, че притежаваш невероятен запас от потенциал, Овни. Седемте чаши те умоляват да вложиш всичко това някъде и да го направиш вълнуващо, докато си там.

Проучете и направете брейнсторминг къде искате да вложите целия този талант и енергия. Нека 2026 г. бъде годината на максимално реализиране на вашия потенциал. Вместо идеите ви да съществуват в списък с неща, които „бихте могли да направите“, направете ги нещо, което сте направили.

Таро карта за Телец тази седмица: Обесеният мъж

Има моменти, в които животът сякаш е замръзнал във времето. Телецът, Обесеният, подсказва, че сте стигнали до патова ситуация. Изчерпали сте всички решения и ситуацията остава в застой.

Въпреки това, това е моментът, в който можете да мислите нестандартно. Окуражавани сте от Обесения, който ви признава да правите нещата по различен начин, отколкото някога сте си представяли за възможни. В този момент на капитулация може да откриете нова перспектива, която не само ви позволява да видите нови решения , но и да приложите самото решение.

Таро картата за Близнаци тази седмица: Съд

Близнаци, ако сте готови да предприемете пътуването, значи сте на прага на трансформация. Картата таро, Съд, символизира пробуждане и осъзнаване.

Призвани сте към нещо по-целенасочено и дълбоко в живота си. Това може да означава и че ще откриете нещо по пътя си на личностно израстване, което ще промени перспективата ви. Обърнете се към мъдростта, която може да бъде намерена.

Таро картата за Рак тази седмица: Седем мечове

Рак, жадуваш за справедливост. Гневи те, когато ставаш свидетел на това как хората се измъкват безнаказано за злодеяния и измами, независимо дали виждаш как се случва с други или сам си го преживял.

Седемте меча обаче ви напомнят, че истината излиза наяве, когато му дойде времето. Може дори да не се налага да го правите сами, защото вселената ще действа от ваше име.

Таро картата за Лъв тази седмица: Асо на мечовете

Лео, менталната мъгла, която изпитваше от известно време, най-накрая се разсейва. Асът на мечовете сигнализира, че най-накрая получаваш известна яснота и някои отговори.

Тази карта таро ви насърчава да не отлагате действията си, след като разполагате с необходимата информация. След като разберете, че целта на чакането е изчезнала, е време да предприемете действия.

Таро картата за Дева тази седмица: Асо на пентаклите, обърнат

Дева, има една поговорка, която гласи: „Възползвай се от шанса или пропуснеш възможността“ и е нещо, което трябва да вземеш присърце.

Асо пентакли, обърнат, подсказва, че в момента живеете с потенциал за нови начала, но те по някакъв начин са блокирани. Тази карта таро показва, че трябва да се заземите, да направите силен житейски план и да потърсите съвет от околните.

Таро карта за Везни тази седмица: Пет жезли

Везни, преживявате сблъсък на личността във връзката си, но това е възможност да се сближите. Петицата жезли показва, че често влизате в привидно безсмислени спорове и ви насърчава да проучите по-дълбоката причина зад тях.

Може да има емоционални нужди, на които трябва да се отговори, или по-дълбока борба за доминация. Оценете какво може да представлява това лично за вас и вашия партньор.

Таро картата за Скорпион тази седмица: Тройка пентакли

Скорпион, има радост, която идва от работата с други хора по проект, когато имате споделена визия и ценности. Трите пентакли ви напомнят да се наслаждавате на съвместните си проекти и да оценявате как силните ви страни се допълват взаимно.

Тази карта таро обаче ви напомня и за важността на солидната основа. Преди да започнете, независимо дали става въпрос за лична или професионална задача, отделете време, за да изградите солидна основа.

Таро карта за Стрелец тази седмица: Крал на чашите

Силните ти страни не са само твърдите ти умения, Стрелец. Силните ти страни, особено тези, които ти помагат да ръководиш и да променяш нещата към по-добро за другите, включват и емоционалните ти качества.

Кралят на купите е за силата на емоциите. Способността ви да бъдете състрадателни, да резонирате с другите и да им показвате грижа и любов, дори преди те самите да си ги дадат, ви отвежда далеч.

Таро картата за Козирог тази седмица: Императорът

Императорът е свързан с контрол и власт. Трябва да се отдава уважение на опита, Козирог. Когато предприемате нови начинания или имате въпроси, не се колебайте да се консултирате с хора, които вече са били на ваше място.

Дори и все още да нямате установени контакти, опитайте. Не се страхувайте да изпратите студен имейл; това може да е точно действието, което другите не предприемат, но което ви помага да напреднете.

Таро картата за Водолей тази седмица: Осмица мечове

Чувството за прекомерна зависимост от други хора никога не е приятно, Водолей. Осемте мечове подсказват, че се чувствате обвързани и готови за независимост.

И не само във финансовия отдел, Водолей, но и в независимостта на мисълта. Уморени сте да живеете според мненията и идеите на други хора. Готови сте да се освободите.

Таро картата за Риби тази седмица: Шест пентакли, обърната

Шестте пентакли, обърнати, ви съветват да бъдете размишляващи и внимателни с финансите, Риби, но вероятно не по начина, по който си мислите.

Шестицата пентакли ви насърчава да действате мъдро, като обмисляте внимателно изборите си, особено когато давате пари назаем на други, но да внимавате действията ви да не са обвързани с егоистични амбиции или алчност.