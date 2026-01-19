Седмичен ТАРО хороскоп за периода от 19 до 25 януари 2026

Седмичното четене на картите таро за вашия зодиакален знак е тук за период от 19 до 25 януари 2026 г. Слънцето ще смени зодия във вторник, 20 януари, внасяйки свежа енергия в живота ви. В понеделник завършвате този сезон на Козирог, като наблягате на работата, кариерата и обществения си социален статус. След това от вторник до следващия месец Слънцето във Водолей подчертава иновациите, независимостта, хуманитаризма и глобалните събития.

Луната ще премине от Водолей към Рак, като ще ви донесе осъзнатост за това как личната ви цел се свързва с личните ви нужди. Колективната карта Таро за всички тази седмица е Звездата, която е за надежда, обновление и доверие. Съсредоточете се върху това, което ви вдъхновява и възстановява чувството ви за цел . Ще откриете начини да интегрирате независимостта в по-тихи моменти на размисъл и ще намерите това, което ви кара да се чувствате като дом.

Таро карта за Овен тази седмица: Кралица на мечовете, обърната

Овен, картата таро тази седмица е обърнатата Дама на мечовете, подчертавайки моменти, в които може да възникне ментална мъгла, емоционална пристрастност или трудност при изразяване на идеи. Ще осъзнавате кога е вероятно да възникнат тези ситуации и ще се настроите на вътрешния си глас.

Докато правите пауза, преди да отговорите на другите, помислете за целите си. Рано през деня или вечер преди лягане запишете мислите си, за да сте напълно в настоящето.

Едно нещо, което ще видите през следващите няколко дни, е по-голяма яснота, което ще доведе до по-малко недоразумения. Когато изберете да слушате пред да реагирате, вие си възвръщате властта над себе си, над чувствата си и евентуално над разговорите си.

Таро карта за Телец тази седмица: Шест жезли, обърната

Обърнатата Шестица Жезли насочва вниманието към признанието, което идва малко късно или не идва от хората, които сте очаквали. Тази седмица се отнасяйте към това осъзнаване като към форма на свобода. Вие можете да решите какво се счита за победа за вас, без да е необходимо тълпата да се съгласи с вашата оценка.

Съсредоточете се върху завършването на нещо малко, което ви кара да се чувствате горди, като например завършване на задача, която сте отлагали, или замяна на един навик с друг, който подобрява живота ви. Сега ще се самоутвърждавате, след като увереността ви е вътрешна и се основава на любов към себе си.

Таро карта за Близнаци тази седмица: Рицар на мечовете, обърната

Близнаци, Рицарят на мечовете, обърнат, е за забавяне, за да могат логиката и емоциите да се настигнат.

Близнаци, тази седмица възнаграждава саморедактирането. Изберете да изричате думи, които са важни, и преглеждайте това, което съобщавате писмено. По-конкретно, ще препрочетете всичко, преди да натиснете бутона за изпращане в текстово съобщение или имейл. Малка пауза е разумна, защото ви помага да избегнете грешки, които водят до резултати, които не искате.

Таро карта за Рак тази седмица: Паж с мечове

Страницата с мечове е свързана със задаването на изясняващи въпроси. Тази седмица ви подтиква да останете любопитни, да събирате информация и да позволявате на фактите да подхранват действията ви. Когато дадена ситуация изглежда несигурна в любовта, работата или семейството ви, няма да правите предположения. Вместо това ще се стремите към яснота.

Ще участвате в смислени разговори и ще направите малко допълнително проучване. Най-добре е да пишете това, което знаете, а не това, което предполагате. Увереността ви трябва да остане силна. Колкото повече научавате, толкова по-стабилни се чувствате и толкова по-малко ще ви е необходимо да се съмнявате в себе си.

Таро картата за Лъв тази седмица: Обесеният мъж, обърната

Лъв, обърнатият Обесен мъж сигнализира, че сте готови да спрете да чакате и да започнете да се движите отново, особено ако сте били в режим на изчакване. Вашата карта таро за седмицата на 19 януари е за търпение. Научили сте се да спирате и да чакате това, което е трябвало да научите - мъдро използване на времето ви.

Сега избирате една област, която е била поставена на пауза, и я рестартирате по един прост начин. Изпращате съобщение или си уговаряте среща. Планът се очертава или се проучва възможността за връзка. Като направите една реална стъпка, мотивацията ви се връща бързо, защото животът отново започва да ви откликва.

Таро картата за Дева тази седмица: Рицар на чашите, обърната

Обърнатият Рицар на Купите обикновено се появява, когато емоциите са драматични, непоследователни или прекалено идеалистични. Така че, през седмицата на 19 януари ще искате да се съсредоточите върху факти, данни, а не върху това, в което сте изкушени да повярвате заради това как се чувствате.

Ако изпитвате разочарование или вълнение, ще знаете, че трябва да запазите уравновесеност. Добра идея е да изясните очакванията си, особено във взаимоотношенията и творческите проекти. Съчетайте чувствителността с реалността, за да запазите спокойствие и да вземате интелигентни решения.

Таро карта за Везни тази седмица: Четири пентакли, обърната

Везни, вашата седмична карта таро за 19 - 25 януари, е обърнатата Четворка Пентакли, която подчертава отслабването на контрола ви или необходимостта да правите нещата перфектно. Споделете тежестта с другите за най-добър резултат, за да можете да се възползвате от техните силни страни.

Това е идеалният момент да поискате помощ или да направите бартер и да търгувате с приятел. Фокусирайте се по-малко върху доказването, че можете, и вместо това, оставете другите да ви покажат защо не е нужно.

Таро картата за Скорпион тази седмица: Крал на чашите, обърната

Обърнатата карта таро Крал на чашите през седмицата на 19 януари сочи към емоционално претоварване, когато човек е направил твърде много и е запазил притесненията си в тайна.

Добре е да изразите как се чувствате, преди то да се прояви по неочаквани начини. Ако сте били прекалено емпатични, попивайки настроенията на другите хора, отстъпете назад и направете мини-преоценка.

Използвайте това време, за да си водите дневник или да си направите няколко тихи, съзерцателни разходки, за да подредите мислите си. Върнете се в центъра на вниманието. Емоционалната яснота ще ви помогне да видите какво трябва да се промени.

Таро карта за Стрелец тази седмица: Тройка чаши, обърната

Стрелец, обърнатата Тройка Чаши, променя социалния ви живот в контрол върху качеството. Възможно е да усетите кога групите са извън баланс или не са в хармония помежду си.

Изучавайте енергията и мислено си отбележете какво се случва. Приемете това, което виждате, като полезна информация, за да се научите как да разбирате другите. Правилните взаимоотношения ще станат очевидни, а тези, които изискват дистанциране, ще станат очевидни.

Таро карта за Козирог тази седмица: Рицар на жезлите

Вашата карта таро за седмицата е Рицарят на жезлите, който носи топлина, увереност и смело движение напред в живота ви. Козирог, може да стигнете до голямо, смело заключение: заслужавате много повече, отколкото сте си позволили.

Поемате инициатива и се учите да мислите за това, което искате, и да започнете да го постигате. Преди края на седмицата изберете един проект, който искате да започнете, и направете първата стъпка. Планирайте и подгответе нещата. След като предприемете действия, мотивацията расте и вселената ви посреща там, където сте.

Таро карта за Водолей тази седмица: Деветка жезли, обърната

Водолей, обърнатата Деветка жезли е вашата карта таро за седмицата на 19 януари, което сигнализира за изтощение, въпреки че ви харесва това, което правите.

Тази седмица е подходяща да опростите и преразгледате най-амбициозните си цели. Намалете натиска върху самоинициативните крайни срокове, за да можете да се насладите на процеса. Ще се опитате да не се обяснявате прекалено много, защото това не е част от удоволствието от това пътуване. Вместо това, ще се научите да пазите енергията си .

Таро карта за Риби тази седмица: Четворка жезли, обърната

Обърнатата Четворка Жезли насочва вниманието към някои колебания в ежедневието ви. Готови сте да видите някои подобрения тази година и стремежът да ги осъществите е по-силен от всякога.

Риби, искате да се чувствате емоционално комфортно с връстниците си и със себе си. Но нещо, което обикновено е стабилно, е готово за промяна. Тази седмица се стремите към мир и малки промени в графика ви могат да ви помогнат да го постигнете.