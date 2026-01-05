Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 5-11 януари 2026

Прочетете каква таро карта е изтеглена за вашата зодия за периода от 5 до 11 януари

Таро картата за Овен тази седмица: Влюбените

Вашата седмична карта таро е Влюбените, която е свързана с избора на това, което съответства на вашите ценности. Забелязвате къде действията ви вече съответстват на вашите желания и нужди и къде не.

Спирате да се насилвате да избирате какво изглежда добре на хартия или в социалните мрежи и се насочвате към вътрешната работа, която води до щастие.

Когато емоционалната връзка е уместна, тя не изисква одобрението на другите. Обръщате внимание на това, което ви се струва естествено, а не просто впечатляващо.

Таро картата за Телец тази седмица: Две чаши

Двете чаши отразяват балансирани партньорства и това може да се разпростре и върху професионалните взаимоотношения, където съществува равенство или е необходимо да се подобри.

Балансът се проявява в малките обмени на власт. Обръщате внимание на детайлите, като например кой се появява и слуша. Стремите се към последователност. Инвестирате време там, където се чувствате оценени.

Таро картата за Близнаци тази седмица: Тройка пентакли

Вашата седмична карта таро, Трите пентакли, говори за екипна работа, която работи, защото ролите са ясно определени и приносът е ценен.

Сътрудничеството се подобрява, защото знаете какво да очаквате и нещата стават по-ясни. Ако нещо ви се струва неефективно, работите върху подобряването му. Усъвършенствате начина, по който работите с другите, вместо да се опитвате да го правите сами. Отговорността не е задължително да означава поемане на пълен товар; тя може да означава споделяне с другите.

Таро картата за Рак тази седмица: Справедливост

Картата „Справедливост“ ви подканва внимателно да претегляте изборите си и ви напомня, че лоялността изисква честност. Осъзнавате важността на защитата на времето и енергията си и макар в началото да ви се струва, че криете това, което другите искат от вас, това всъщност е проява на любов. Вие каните мир във взаимоотношенията си, когато отделяте място за себе си.

Говорейки честно и любезно за това, което смятате за справедливо, оставяте малко място за предположения или прекалено обмисляне. Вместо това, това осигурява яснота и разбиране, които се усещат като основателни и облекчение.

Таро картата за Лъв тази седмица: Умереност

Седмичното таро „Умереност“ на вашия зодиакален знак се фокусира върху устойчивия ангажимент и ви насърчава да преразгледате приоритетите си.

Лъв, балансът може да бъде по-скоро стратегия, която те кара да се чувстваш сигурен и да контролираш времето си, а не е ограничение. Всъщност, планирането на времето ти може да бъде здравословна и взаимноизгодна форма на контрол.

Готови сте да съчетаете приоритетите си с някой в ​​живота си, който се чувства устойчив. Като си определяте темпото, вие поддържате увереността си и се чувствате оптимистично настроени за това, което може да се постигне през цялата седмица.

Таро картата за Дева тази седмица: Рицар на Пентаклите

Дева, вашият седмичен таро Рицар на Пентаклите, подчертава надеждността и благоприятства ангажиментите, които нарастват с времето и са трайни. Рицарят на Пентаклите е за постоянен напредък и вие постигате реални резултати.

Вие сте последователни в рутината си и правите неща, които ви помагат да постигнете мечтите и целите си. Когато поддържате нещата прости, е много по-лесно да изпълните това, което сте си поставили за цел.

Таро карта за Везни тази седмица: Кралица на чашите

Кралицата на чашите ви помага да осъзнаете емоционалните си граници, упражнявайки проницателност, за да поддържате нещата здрави.

Знаете кога да бъдете мили и как да защитите енергията си. Откривате нови начини да подкрепяте хората в живота си, които обичате. Тази седмица проявявате топлина и чувство за грижа, разкривайки как нежността е тиха сила, в която превъзхождате.

Таро карта за Скорпион тази седмица: Четири жезли

Скорпион, вашата седмична карта таро за Четворката на жезлите отразява среда, в която се чувствате подкрепени и сигурни. Време е да се насладите на това, което работи в живота ви, и да укрепите взаимоотношенията си.

Чувствате се най-щастливи в прости моменти като приятни разговори или у дома. Стремите се към по-малко усложнения и повече спокойствие. Тази седмица ви напомня, че стабилността е приятна.

Таро картата за Стрелец тази седмица: Осмица пентакли

Според Осемте Пентакли, Стрелец, вие сте готови да подобрите нещата, които ви интересуват и които допринасят за дългосрочната ви визия. Тази седмица, разгледайте накъде са насочени усилията ви и как инвестицията ви във време се съгласува с това, което е важно за вас.

Съсредоточете се върху работата, уменията и рутината си, която ви помага да управлявате времето си по-добре. Нямате нужда от мотивация или съвети от поп културата, когато можете да слушате вътрешния си глас и да следвате вътрешния си компас.

Таро картата за Козирог тази седмица: Йерофантът

Козирогът, Йерофантът, подчертава ангажиментите и пита дали вашите избори съответстват на това, в което вярвате. Свършили сте с предположенията си относно поетите ангажименти и сега сте готови да изберете принципите пред удобството.

Чувствате се по-спокойни с всяко решение, което вземате и е в съответствие с това, за което наистина отстоявате. Тази седмица сте готови да живеете живота си по свои собствени правила.

Таро карта за Водолей тази седмица: Крал на мечовете

Водолей, Кралят на мечовете е за ясно мислене и решителна комуникация. Тази седмица говорите от сърце и посланието ви не е драматично или емоционално заредено.

Вместо това, казвате това, което трябва да се каже след внимателно обмисляне и обмисляне. Дори и да се чувствате нечути от другите, важното е, че сте направили това, което ви е помогнало да почувствате самоуважение.

Таро картата за Риби тази седмица: Десетка пентакли

Риби, Десетката пентакли, е за просперитет и бъдеще, което си струва да се изгради. Вие изграждате взаимоотношения, мислите за живота, който искате да живеете след една година и пет години, и си поставяте план .

Сигурността не е нещо, което се случва, Риби, и знаеш, че изграждането ѝ бавно и методично е това, което трябва да направиш, като започнеш отсега.