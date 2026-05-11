Специално Новолуние на 16 май 2026 г. Сбъдване на желания

На 16 май 2026 г. в 23.00 часа ще настъпи Новолуние в знака на Телеца. Това астрологично събитие ще има специална енергия: заземена, практична и физическа. Това е петото новолуние за 2026 г. и ще бъде едно от най-осезаемите: Луната се счита за екзалтирана в Телец – знак, където се чувства като у дома си, където силата ѝ се разгръща с пълна сила. Всичко, свързано с материалния свят, тялото, стабилността и ценностите, получава специална подкрепа на този ден.

Сбъдване на желания

Този ден е подходящ за такива дейности, като да си представите намеренията и запишете целите на ръка, на хартия. Телецът е отговорен за материалното проявление, а физическият акт на писане засилва намерението. Формулирайте думите си в сегашно време.

Телецът е знакът на парите, ресурсите и материалния свят. Новолунието предоставя идеалното време за преглед на разходите, откриване на спестовна сметка, създаване на план или просто анализ дали вашите дебити и кредити са балансирани.

Започнете проекти, свързани с вашето тяло и здраве. Медитирайте и работете с образи на вашите желания. Прегледайте ценностите си. Установете контакт с природата. Сега и моментът да започнете преговори и разговори, които сте отлагали

Това, което е най-добре да отложите

Моментът на Новолунието не е време, в което да взимате импулсивни финансови решения. Също така не започвайте конфликти, не планирайте операции. Това не е и ден, подходящ за подписване на важни документи набързо. Важно е и да се въздържате от чувствените удоволствия.

Запазете намеренията само в ума си. Мисъл, оставена незаписана през този период, е като семе, посято на тротоара. Ако искате намерението ви да се сбъдне, материализирайте го.

