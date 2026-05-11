Опасен "най-добър приятел": Първи случай на зависимост към изкуствен интелект

Националната служба за подкрепа при зависимости в Италия е установила, според експерти, първия документиран случай в страната на зависимост от изкуствен интелект, което поражда нови опасения относно психологическото въздействие на все по-човекоподобните AI системи. Случаят засяга жена в началото на 20-те си години, която е развила силна емоционална зависимост към чатбот. Медицински специалисти съобщават, че жената е прекарвала дълги периоди в общуване със системата, като в крайна сметка започнала да я възприема като близък личен спътник, според публикации в италиански издания.

The first case of AI addiction



In Italy, a 20-year-old woman has officially been admitted for treatment with a diagnosis of “behavioral addiction to artificial intelligence.”



She completely replaced real-life communication with conversations with an AI bot.



Лекарите съобщават, че AI системата изглежда се е адаптирала към емоционалните ѝ нужди с течение на времето, което е направило взаимодействията все по-успокояващи и персонализирани. Със задълбочаването на привързаността си, тя постепенно се е отдръпнала от социалните контакти и се е изолирала от приятели и семейство.

Лаура Суардѝ, главен лекар в центъра за лечение, който се занимава със случая, заявява, че специалистите са очаквали подобни разстройства да се появят с развитието на AI технологиите и тяхната все по-емоционално отзивчива природа.

"Инструментите за изкуствен интелект научават повече за човека, който взаимодейства с тях, те започват да отговарят по начин, който потребителят иска да чуе", обяснява Суардѝ, предупреждавайки, че тази динамика може да създаде силно усещане за емоционална сигурност и зависимост.

Експерти по психично здраве в Европа и други части на света все по-често изразяват тревога относно потенциалните рискове, свързани с напредналите разговорни AI системи, особено за уязвими потребители, които търсят емоционална подкрепа или компания онлайн.

Макар изследователите да подчертават, че изкуственият интелект може да бъде полезен в образованието, продуктивността и подкрепата за психичното здраве, специалистите също предупреждават, че прекомерната зависимост от виртуални взаимодействия може да допринесе за социално отдръпване, емоционална зависимост и трудности при поддържането на реални човешки взаимоотношения, пише Caliber.az, позовавайки се на "Gazzettino".