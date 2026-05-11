Розова магия върху жълтите павета: Когато София затуптя с пулса на Италия

В топлия неделен следобед на месец май, централните улици на София бяха прорязани от свистенето на 350 велосипедни гуми. 176 колоездачи, 22 отбора, 4 тениски и много розово - съставните части на Джиро д’Италия. Второто най-важно колоездачно състезание в света, след Обиколката на Франция, акостира за исторически първи път на територията на България за своето 109-о издание.

България бе домакин на 109-ото издание на Джиро д'Италия

Идеята за състезанието се заражда през далечната 1908 г., а неин инициатор е най-старият спортен всекидневник в света - италианският "Ла Гадзета дело Спорт". Страниците на емблематичният вестник са в нестандартния розов цвят, откъдето идва и идеята шампионът в общото класиране по време на Джирото да носи именно розова тениска.

Дрескодът на зрителите също често е в розово, превръщайки градските улици в истинско модно ревю, но в Обиколката на Италия всеки цвят има своето значение. Лилаво носи водачът в класирането по точки, или с други думи - най-добрият спринтьор. Синьото е запазено за най-добрия катерач, а бялото - за най-добре представилия се в генералното класиране колоездач до 26 години.

Тази година в битка за цветните тениски на старта в Несебър се наредиха най-обещаващите имена в световното колоездене. Те финишираха в Бургас след 147 км оспорвана надпревара, а Пол Мание облече розовата тениска с време от 3 часа и 21 минути. Един ден и 221 км по-късно колоездачите начело с Томас Силва пристигнаха в Търново.

Кулминацията обаче дойде на 11 май в София. Два часа преди драматичния финиш централните булеварди вече бяха изпълнени с нетърпеливи зрители и едва ли ще се изненадате да разберете, че предпочитаният начин за придвижване беше колелото. Министри, кметове, медии и фенове се суетяха в очакване, а от всички страни се чуваше някаква странна смесица между български и италиански - цветна палитра от хора, обединена около любовта към спорта и възхищението към свръхчовеците на две колела. Да видиш колоездачния елит да финишира в столицата е като да гледаш Формула 1, но с много повече ликра и значително по-малко вредни емисии.

Победител на етапа стана французинът Пол Мание, който облече също лилавата и бялата тениска. В розово бе Гийермо Томас Силва от Уругвай, а в синьо - Флориан Щорк от Германия. За два часа София беше парад на знамена и триумф на волята. Сега колоездачите отлитат към Италия, но България ще пази този спомен дълго. Защото Джирото ни научи на нещо важно: че розовото отива на всеки и че когато караш с 60 км/ч, дори софийските дупки приличат на италиански дизайн от висок клас.

Автор: Кристин Попова