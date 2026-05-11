Не само инфлацията расте: Румънците в треска за новия джакпот на фона на кризата

На фона на инфлацията от 9.9% през март и кризата с цените румънците изглежда са в треска за новия джакпот на държавната лотария, който достигна 22,86 млн. леи, или над 4.36 млн. евро, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Става въпрос за джакпотът на Loto 6/49, в категория I. Тегленията в държавната лотария на северната ни съседка се очакват в четвъртък.

Треската е по-голяма, защото вече имаше печеливш

Румънската лотария вече раздаде над 30 750 печалби на обща стойност над 2,87 милиона леи в неделните тегления на лото. В Noroc е заложен кумулативен пренос от над 6,41 милиона леи (над 1,22 милиона евро).

В Loto 5/40, в категория I, е регистриран отчет на стойност над 288 950 леи (над 55 100 евро), а в Super Noroc - кумулативен отчет на стойност над 202 200 леи (над 38 600 евро). При тегленето на LOTO 5/40 бяха спечелени две награди в категория II, всяка на стойност 211 198,50 леи. Късметлийски билети бяха разиграни в агенция в Констанца и на bilete.loto.ro.

При тегленето на Noroc беше спечелена наградата в категория III, на стойност 58 929,12 леи. Късметлийски билет беше разигран в агенция в Бая Маре. ОЩЕ: На фона на инфлацията: Румънската лотария допълва наградния си фонд със 175 000 леи за Коледа