Спиране на плащанията по обществени поръчки: Първи ход на икономическия министър

11 май 2026, 12:53 часа 573 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на икономиката
Всички плащания за сключване на договори и обществени поръчки са прекратени. Това е станало със заповед на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. "Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества в т.ч. и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите", съобщи той в профила си във Facebook.

Причината за прекратяването е започването на ревизии и одити, за да добие новата влас пълна представа за реалната картина. "Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии", поясни Пулев.

По думите му "хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите".

"Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите", пише министърът на икономиката.

При приемането на поста от служебния министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова Пулев заяви, че основните му приоритети ще са борба с инфлацията при хранителните продукти от първа необходимост, мерки срещу растящите цени на горивата, ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции.

Той обясни, че целта е да се вдъхн спокойствие на хората и добави, че са готови с много конкретни действия, поставяйки ги в три основни области - земеделие, енергетика и икономика. 

Виолета Иванова
