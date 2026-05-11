Не остана нищо от мен: Силвия Петкова за болката от една разбита мечта

Актрисата Силвия Петкова преминала през период на "абсолютно самоунищожение" след болезнената раздяла с бащата на детето си Зоран Петровски. Това разкри тя в една много емоционална изповед в "Живот по действителен случай" по bTV. "Първата фаза беше абсолютно самоунищожение", обяснява актрисата, като определя това като период на "пиене и нежелание да съществуваш". После преминава в друга криза - сякаш "целият свят ти е виновен и никой не ти е приятел". Точна така се чувствала и Силвия след болезнената раздяла.

Дълго време тя се бори и дори започва терапия, а както споделя преди време - намира утеха в сина си. "Мисля че за три години успях да се върна и да си спомня коя съм, защото от Силвия не беше останало нищо в името на една моя мечта, която за малко да бъде постигната, но животът не ми позволи."

Още: Лилия Маравиля: Рисковано и полезно е да видиш истината за себе си

Да обичаш себе си

Въпреки "големия шамар" на съдбата и многобройните шансове, които е дала, актрисата не съжалява. "Много често ми се случва да не си уча уроците и в живота си се въртя в омагьосан кръг. Но не съжалявам, защото доказвам на себе си, че умея да се боря за нещо, в което вярвам, и мога да потискам егото си... Много сълзи пролях, но не заради загубата на човека, а заради неосъщественото семейство, което мечтаех да имам".

Снимка: bTV, стопкадър

"Идва ден в живота, в който не можеш да се задоволиш с по-малко от това, което сам си постигнал", казва Петкова и обяснява, че ако обичаш себе си най-много, тогава ще откриеш истинското щастие. "Като обичаш себе си на 100 процента, никой, който те обича по-малко, не може да бъде около теб", цитира вдъхновяващ текст, на който е попаднала. "Успокоявам се с подобни философски разсъждения."

Още: Симона за битката с хейта и израстването в "Като две капки вода" (ВИДЕО)

Въпреки че от дълго време няма мъж до себе си, актрисата е отворена за любов. "Не ми е самотно. Минах по дълъг път, но знам, че ако се появи някой, ще е завинаги. И не се разсейвам с мимолетни връзки."