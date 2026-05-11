Кабинетът "Радев" взе властта:

Додик ликува: Ето какво е поискал от Путин в Москва

11 май 2026, 13:01 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Додик ликува: Ето какво е поискал от Путин в Москва

Лидерът на СНСД Милорад Додик е поискал от руския диктатор Владимир Путин Русия да оспори в Съвета за сигурност на ООН решенията на върховния международен представител в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит, когото властите в Република Сръбска не признават и считат за незаконен, предаде хърватската медия "Индекс". Додик направи забележките след среща на делегацията на Република Сръбска с Путин в Москва, където сръбски представители от Босна и Херцеговина бяха сред малкото чуждестранни делегации, присъствали на на Червения площад за 9 май.

Додик заяви, че очаква Русия да заеме, както каза, „категорична и твърда позиция“ по ситуацията в Босна и Херцеговина и Република Сръбска на заседанието на Съвета за сигурност на ООН.

„Срещата потвърди, че Руската федерация непрекъснато, без колебание, представя своите позиции в Съвета за сигурност, свързани със ситуацията в Република Сръбска и Босна и Херцеговина“, заяви Додик в изявление до медиите от Република Сръбска.

Додик ликува след напускането на Шмидт

След като Службата на върховния международен представител официално потвърди днес, че Кристиан Шмит прекратява мандата на върховния представител в Босна и Херцеговина,открито приветства напускането на германския дипломат. Според него Шмидт „напуска БиХ по начина, по който е дошъл: без легитимност, без решение на Съвета за сигурност на ООН и без международното право на негова страна“. Додик също така заяви в публикация в социалната мрежа X, че Република Сръбска ще започне наказателно производство за установяване на „материални щети, причинени от действията на Шмит“, добавяйки, че „Република Сръбска е неразрушима“. ОЩЕ: Кристиан Шмидт подаде оставка: Кой следи изпълнението на Дейтънското споразумение

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Босна и Херцеговина Република Сръбска Милорад Додик Русия Владимир Путин Кристиан Шмид Дейтънско споразумение Кристиан Шмидт
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес