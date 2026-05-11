Додик ликува: Ето какво е поискал от Путин в Москва

Лидерът на СНСД Милорад Додик е поискал от руския диктатор Владимир Путин Русия да оспори в Съвета за сигурност на ООН решенията на върховния международен представител в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит, когото властите в Република Сръбска не признават и считат за незаконен, предаде хърватската медия "Индекс". Додик направи забележките след среща на делегацията на Република Сръбска с Путин в Москва, където сръбски представители от Босна и Херцеговина бяха сред малкото чуждестранни делегации, присъствали на на Червения площад за 9 май.

Додик заяви, че очаква Русия да заеме, както каза, „категорична и твърда позиция“ по ситуацията в Босна и Херцеговина и Република Сръбска на заседанието на Съвета за сигурност на ООН.

„Срещата потвърди, че Руската федерация непрекъснато, без колебание, представя своите позиции в Съвета за сигурност, свързани със ситуацията в Република Сръбска и Босна и Херцеговина“, заяви Додик в изявление до медиите от Република Сръбска.

Додик ликува след напускането на Шмидт

След като Службата на върховния международен представител официално потвърди днес, че Кристиан Шмит прекратява мандата на върховния представител в Босна и Херцеговина,открито приветства напускането на германския дипломат. Според него Шмидт „напуска БиХ по начина, по който е дошъл: без легитимност, без решение на Съвета за сигурност на ООН и без международното право на негова страна“. Додик също така заяви в публикация в социалната мрежа X, че Република Сръбска ще започне наказателно производство за установяване на „материални щети, причинени от действията на Шмит“, добавяйки, че „Република Сръбска е неразрушима“. ОЩЕ: Кристиан Шмидт подаде оставка: Кой следи изпълнението на Дейтънското споразумение