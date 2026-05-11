Международният фестивал за късометражно кино от 22 до 28 юни в Перник

11 май 2026, 13:04 часа 391 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
Перник е кино! 250 акредитирани носители на награди "Оскар" и отличия от форуми като Венеция, Кан и Берлин, режисьори, продуценти, сценаристи, актьори, филмови журналисти и критици, всички с принос към развитието на късофилмовото изкуство, ще бъдат от 22 до 28 юни 2026 г. в Двореца на културата – Перник.

"През 2026 г. Международният фестивал за късометражно кино представя 190 филма в конкурсните си програми. Заглавията са подбрани от селекционна комисия, натоварена с нелеката задача да формира синергична програма от разнообразни произведения по отношение на жанр, произход, теми, визуални стилистики и пр. Селекционерите изгледаха близо 5000 подадени филма от над 130 държави, с обща продължителност над 1500 часа. И тази година в селекцията успяхме да включим и български филми? – коментира фестивалният директор Цанко Василев.

"Кампанията тази година е под надслов "Копаем велики филми от 2003" / Digging Great Films since 2003 – "защото нашата работа е да ги намерим и извадим на бял свят", добавя още фестивалният директор. Визуализациите са дело на българския режисьор, графичен дизайнер и художник Мартин Марков - Пинто.

Паралелно на киноконкурса се провежда и 21-ото издание на FILMER FORGE. Професионалната програма на "Дворецът на културата" ежегодно представя обучения, кръгли маси, уъркшопи, панели, международна научна конференция, както и сесия за представяне на нови филмови проекти.

На фокус тази година са професионалният тренинг за продуценти, режисьори и сценаристи EAVE on Demand в партньорство с Европейската асоциация на аудио-визуалните предприемачи EAVE и международната научна интердисциплинарна конференция на тема "Късометражно кино, големи въпроси: фестивали, политики и обществен ангажимент".

Всички прожекции и събития на фестивала са с ВХОД СВОБОДЕН.

23-и Международен фестивал за късометражно кино "Дворецът на културата" е част от Националния културен календар за национални прояви и чествания на събития и бележити дейци за 2026 г. и се организира от фондация "Международен фестивал за късометражно кино "В Двореца" и Общинска фондация "Култура Перник", с подкрепата на Министерство на Културата на Република България, Община Перник, ИА "Национален филмов Център" и НФ "Култура". 

Яна Баярова
