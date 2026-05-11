15 държави на срещата на "Букурещката деветка": От кого ще бъде представена България

Петнайсет държавни глави и високопоставени лица пристигат в румънската столица за срещата на върха на „Букурещката деветка“ (Б-9) на 13 май. Форумът ще бъде съпредседателстван от румънския президент Никушор Дан и полския му колега Карол Навроцки, съобщават от администрацията на румънския президент. Събитието ще се проведе в двореца Котрочени под надслов „Повече постижения за трансатлантическата сигурност“.

В дискусиите ще участват генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украйна Володимир Зеленски, президентът на Чехия Петър Павел, на Финландия Александър Стуб, на Словакия - Петер Пелегрини, на Латвия - Едгарс Ринкевичс, на Естония - Алар Карис и на Литва - Гитанас Науседа.

Ще се включат още министър-председателката на Дания Мете Фредериксен, министърът на отбраната на Швеция Пол Йонсон, министърът на външните работи на Норвегия Еспен Барт Ейде и постоянният секретар в кабинета на министър-председателя на Исландия Бенедикт Арнасон.

Съединените щати ще бъдат представени от американския заместник държавен секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Томас Динано; Унгария - от посланика в Румъния Каталин Кишне.

България ще бъде представена от постоянния представител на страната ни в НАТО Николай Милков.

Тазгодишната среща на „Букурещката деветка“ се разглежда като решаващ момент за формулиране на обща позиция по отношение на противовъздушната отбрана и военната мобилност в региона.

Б-9 е многостранен формат, в който участват девет страни членки от източния фланг на НАТО – България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Той бе лансиран през 2015 г. от Румъния и Полша след анексирането на Крим от Русия, за да укрепи сътрудничеството в сферата на сигурността, както и за да координира позициите на страните от региона в рамките на НАТО.

