Нов обрат с цената на петрола в края на годината

Цената на петрола тръгна леко надолу в сутрешната търговия, след като в предходната сесия нарасна с над 2 на сто, а инвеститорите търсят яснота около преговорите за прекратяване на военните действия между Русия и Украйна и възможните последици за доставките, предаде Ройтерс. И двата водещи сорта приключиха предходната търговска сесия с ръст от над 2 на сто, след като Москва обвини Киев в атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, което засили опасенията, че прекратяването на военните действия се отлага.

Цените

Февруарските фючърси на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 2 цента до 61,92 долара за барел, а по-активният мартенски контракт се понижи с 5 цента до 61,44 долара за барел.

Котировките на американският лек суров петрол отстъпиха минимално - с 5 цента до 58,03 долара за барел.

Пазарите следят изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който изрази недоволство от информацията около предполагаемата атака, но същевременно заяви, че все още вижда възможност за постигане на мирно споразумение.

Допълнително внимание се отделя и на ситуацията в Близкия изток, след като Тръмп предупреди за възможни действия на САЩ срещу Иран при подновяване на определени военни програми, както и отправи предупреждение към палестинското движение "Хамас“ във връзка с продължаването на примирието с Израел.

Въпреки тези фактори, анализатори посочват, че очакванията за свръхпредлагане на световния петролен пазар продължават да ограничават потенциала за по-сериозно поскъпване на суровината.