Таро хороскоп за 12 декември

Научете какво ви очаква този петък, 12 декември 2025, според зодията.

Карта таро за петък за Овен: Рицар на чашите, обърната

Рицарят на чашите, обърната карта таро, е за духовни блокажи и емоционална незрялост, която се изразява в импулсивно вземане на решения. Прибързаните действия ще ви попречат да използвате висшата си сила или вътрешния си глас, за да ви напътстват в решенията.

В петък се откъснете от нещата, които ви тласкат към страх, и си напомнете да действате смело.

Когато позволите на чувствата си да ви вземат връх, е много по-лесно да вземате неразумни решения. За да избегнете мъглява преценка, отдръпнете се от импулсивността. Позволете си да се отпуснете и изберете място, където ще имате увереност и вътрешна сигурност.

Таро карта за петък за Телец: Седем мечове, обърната

Телец, твоята дневна карта таро за петък е Седемте меча, обърната, което е за поемане на отговорност за действията ти, особено когато са довели до недоразумение.

Не е лесно да признаеш, че си казал нещо, което според теб е могло да бъде формулирано по-добре. С оглед на ситуацията, разбира се, разбираш какво е важно и като се замислиш, осъзнаваш своята роля.

В петък можете да помогнете за смекчаване на застоялото напрежение и да го премахнете, за да помогнете за възстановяване на баланса във връзката.

Таро карта за петък за Близнаци: Четворка жезли

Време е да отпразнувате победите си, Близнаци, а Четворката на жезлите е свързана с признаването на това, което е проработило и в което сте се справили добре. Постигнали сте напредък в ключова област от живота си и продължавате да градите живота си на солидна основа.

В петък е време да признаете приноса си за високи постижения и да решите, че с постоянство можете да продължите да добавяте стойност към живота си и живота на другите, на които влияете.

Петъчна карта таро за Рак: Осъждане, обърнато

Рак, вашата дневна карта таро, „Преценка“, обърната, е свързана с лоша логика, която може да доведе до съмнение в себе си. Можете да избегнете да се съмнявате или да се чудите дали сте постъпили правилно, като се придържате към по-висок стандарт, дори и пред лицето на несгодите.

В петък не вземайте решения въз основа на ограничена информация или когато можете да разберете, че има нещо повече в дадена история, с което не сте запознати.

Можете да чакате, да задавате въпроси или да се придържате към вътрешната си истина и да слушате интуицията си. Неподдаването на натиск от страна на връстниците може да ви помогне да се чувствате мъдри, а това, че не правите избори, с които се чувствате неудобно, ще ви доведе до вътрешна увереност.

Таро карта за петък за Лъв: Крал на чашите, обърната

Лъв, избягвай проблеми с контрола в петък, като първо се съсредоточиш върху това какъв искаш да бъде резултатът. Твоята дневна карта таро, Кралят на чашите, обърната, предупреждава срещу манипулация, защото искаш конкретен резултат.

Може да чувствате, че трябва да правите компромиси, за да постигнете това, което искате с някого. Не искате да се поддавате на натиска да се представяте добре, защото това води до резултати, които не искате. Вместо това бъдете честни и прозрачни. Нека се покаже автентичната ви страна.

Таро карта за петък за Дева: Осмица чаши, обърната

Промяната може да бъде плашеща, а Осемте чаши, обърната карта таро, ще ви покаже какво трябва да подобрите в петък. На 12 декември ще осъзнаете къде са вашите емоционални ограничения, особено във взаимоотношенията.

Партньорствата изискват смелост и ще откриете много причини, поради които трябва да бъдете смели, за да накарате връзката си да проработи, ако искате. Може да искате нещата да се променят, но да не знаете как да ги постигнете. Бъдете търпеливи със себе си и ще научите какво трябва да се направи, докато се справяте с нещата.

Таро карта за петък за Везни: Две мечове, обърнати

Везни, вашата дневна карта таро за петък е обърната Двойка мечове, която е за излизане от безизходна ситуация, която ви кара да се чувствате заседнали в коловоз.

В петък може да се чудите какво трябва да направите, за да прекратите ситуация, която ви спъва. Когато избягвате да вземете решение, се чувствате безсилни и ограничени.

Можете да промените всичко на 12 декември, като се насочите към това, което е практично и балансирано, дори и да не сте сигурни какъв ще бъде резултатът. Поемате риск, който ви движи напред в живота.

Таро карта за петък за Скорпион: Справедливост, обърната

Скорпион, обърнете внимание на несправедливото отношение; острото ви чувство за възприятие ще го засече, когато се случи. В петък вашата дневна карта таро „Справедливост“, обърната, е свързана с правни недостатъци и несправедливо отношение, които трябва да бъдат повдигнати.

Когато осъзнаете какво не е наред с начина, по който се отнасят с другите, няма да искате да мълчите; вместо това ще се застъпвате за промяна и ще бъдете успешни.

Таро карта за петък за Стрелец: Деветка мечове, обърната

Стресът може да ви сполети в петък, а вашата карта таро, Деветката мечове, обърната, е свързана с финансови проблеми, които имат потенциал да се подобрят, но в момента изглежда не се подобряват.

Трябва да знаете, че понякога нещата изглеждат много по-зле, отколкото са, и е необходимо да се проучат детайлите, за да се установи мащабът на проблема.

Може да се наложи да потърсите помощ от професионалист или приятел, но с време и грижа можете да стигнете до момент, в който ще се чувствате по-добре относно финансовото си положение.

Таро карта за петък за Козирог: Пет чаши, обърната

Козирог, вашата дневна карта таро, Пет чаши, обърната, е за това да виждате доброто в несгодите. Има урок, който трябва да се научи по време на труден момент, но може би все още не сте в състояние да видите какъв е. Вместо това, вие се фокусирате върху това, което се случва.

Но в петък има прозорец с възможности, който насърчава яснотата. Ако станете любопитни, ще я видите. Емоционалната дистанция ви дава подобрено възприятие.

Таро карта за петък за Водолей: Тройка жезли

Време е да си поставите нова цел, Водолей. Вашата карта таро за петък, Трите жезла, е за разширяване и растеж. Ако имате област от живота си, която бихте искали да видите да се развива. Помислете от какво се нуждаете, за да осъществите мечтите си.

Направете списък с хората, които трябва да познавате, и запишете различните умения, които трябва да усвоите, за да го осъществите. Съставете план и започнете веднага щом имате представа за първата си стъпка.

Таро карта за петък за Риби: Деветка пентакли, обърната

Внимавайте, Риби. Деветката пентакли, карта таро, ви предупреждава да не приемате успеха си за сигурен. Може да станете твърде бързи да приемете даден проект или сделка за приключена.

Прегледайте всичко, което сте направили досега в ключова област от живота си, от финансовия аспект до най-малките детайли. Двойната проверка на вашите системи може да ви помогне да отстраните проблеми, които сте пропуснали, и да се уверите, че всичко е както трябва, преди да го подпишете като свършено.