Таро хороскоп за 11 декември

Научете какво ви очаква този четвъртък, 11 декември 2025, според зодията.

Четвъртъчна карта таро за Овен: Крал на мечовете, обърната

Овен, вашата дневна карта таро, Кралят на мечовете, обърната, е свързана с прекалено критично мислене и въпреки позитивното ви отношение, има място за подобрение на 11 декември.

С толкова много огнена енергия в днешното четене, бъдете много внимателни какво казвате. Може да бързате и, без да го осъзнавате, да сте остри в отговорите си. Небрежно изречените думи могат да създадат ненужно напрежение във връзката.

Забавете темпото и помислете, преди да говорите. Опитайте се да комуникирате възможно най-точно със смисъла на думите си и ще го постигнете, като мислите, преди да говорите.

Таро карта за четвъртък за Телец: Влюбените, обърната

Телец, картата таро „Влюбени“ в обратна посока е за разпад във връзка и може да бъде причинен от неправилна комуникация.

На 11 декември се отдръпнете и оценете изборите си и какво означават те за вас. В този момент може да не сте сигурни и да имате нужда от време, за да осмисли мислите и чувствата си.

Помислете за това да обсъдите мислите или чувствата си с терапевт или някой, на когото имате доверие. Избройте какво искате да постигнете и след това сравнете настоящите си действия, за да видите дали действията и желанията ви съвпадат.

Четвъртъчна карта таро за Близнаци: Императрицата

Таро „Императрица“ е вашата карта за днес и е за креативност и изобилие. На 11 декември имате силата да създадете живота, който искате да живеете, но с цялата тази сила в ръцете си, може да не сте сигурни къде да насочите енергията си за най-добри резултати.

Този четвъртък помислете какво можете да направите, без да се поддавате на очакванията на другите. Най-добрият съвет за вас в момента е да бъдете верни на себе си.

Четвъртъчна карта таро за Рак: Рицар на мечовете

Рак, вашата карта таро за 11 декември е Рицарят на мечовете, което е свързано с това да казвате истината си и да бъдете открито изразителни до степен на обида. Ще искате да внимавате да не позволявате на емоциите ви да ви вземат връх в четвъртък.

Лесно е да се увлечете в емоционалната енергия на бързо развиващ се разговор. Точно както бихте направили във всяка друга област от живота си, бъдете организирани. Не се ангажирайте с идея, защото оттам сте започнали. Бъдете готови да признаете, че сте сгрешили и да се извините, ако е необходимо.

Картата таро за четвъртък за Лъв: Осмица мечове, обърната

Осемте мечове, обърнати, ви освобождават от ограниченията, които си поставяте, и сте готови да спрете да се сдържате. Лъв, на 11 декември имате този прекрасен прозорец от възможности, защото шансът да постигнете свобода е налице.

Трябва да погледнете какво правите и да видите недостатъците в собствените си убеждения. Може би пренебрегвате това, което е точно пред вас, и докато се вглеждате, възможностите ви стават по-ясни.

Карта таро за четвъртък за Дева: Тройка пентакли, обърната

Дева, вашата дневна карта таро, Трите пентакли, обърната, е свързана с проблеми в екипната работа и проблеми, свързани със сътрудничеството.

На 11 декември нещата може да не се развият толкова лесно, колкото бихте искали, и може да решите, че трябва да преосмислите участието си или дали целите, които имате, са реалистични, предвид енергията, с която разполага дадена група.

Може би е време да определите ролите и очакванията, преди да продължите напред. Може да намерите работещо решение, но първо е необходимо креативно решаване на проблеми.

Четвъртъчна карта таро за Везни: Кулата, обърната

На 11 декември, картата таро „Кулата“, обърната наобратно, е за сериозен проблем, с който трябва да се справите; ще бъде невъзможно да го игнорирате.

Везни, желанието ви за хармония може да се засилва, карайки ви да искате да стабилизирате енергията около вас.

Позволете си да предприемете действия, дори ако моментът ви се струва неподходящ, след като разберете, че единственият начин да се справите с проблема е да се изправите срещу него.

Четвъртъчна карта таро за Скорпион: Паж с мечове, обърнат

Скорпион, Пажът на мечовете, обърнат, е свързан с незрялост, която може да причини лоша комуникация; и тъй като честността и прозрачността са толкова важни за вас, неразбирането може да ви притесни дълбоко. В четвъртък ще искате да задавате уточняващи въпроси, особено когато информацията ви се струва непълна.

На 11 декември ще разберете кога разговорът е лош. Проверявайте подробностите и избягвайте да правите предположения (помолете хората да направят същото). Ясните въпроси и малко допълнителна грижа могат да ви помогнат да постигнете задоволителен резултат от това, което можеше да бъде труден ден.

Четвъртъчна карта таро за Стрелец: Паж чаши, обърнат

Стрелец, вашата дневна карта таро, Пажът на чашите, обърнат в четвъртък, е свързан с творчески блокажи или потенциално лоши новини, които ви карат да се чувствате сякаш искате да се оттеглите от света.

На 11 декември емоционалната чувствителност може да повлияе на тълкуването ви на дадена ситуация, карайки ви да се съмнявате в себе си. Вместо да позволявате на емоциите ви да ви вземат връх, заземете се в истината и знайте, че чувствата могат да бъдат подвеждащи. В четвъртък трябва да се ръководите от преценката си, а не от колебанията на света.

Карта таро за четвъртък за Козирог: Тройка чаши

Вашата карта таро за четвъртък, Козирог, е Тройката чаши, която е за приятелство и радостна връзка.

Днешната енергия подкрепя приятелствата и ви помага да видите стойността на общността, вкоренена в истинското взаимодействие с другите.

На 11 декември ще искате да поддържате комуникацията отворена и директна. Бъдете проактивни. Свържете се с други хора и бъдете тези, които инициират разговор.

Карта таро за четвъртък за Водолей: Десетка мечове, обърната

Водолей, една болезнена житейска глава приключва в четвъртък, според вашата дневна карта таро, Десетката мечове, обърната.

Ще се почувствате невероятно, когато видите, че възстановяването е в ход, въпреки че почти сте се отказали от надеждата, че това някога ще се случи. Време е да се съсредоточите върху това, което подкрепя вашата стабилност и личностно израстване.

През това крехко време на 11 декември избягвайте да отваряте отново стари конфликти, като се фокусирате върху миналото; вместо това, насочете вниманието си към обещаващо бъдеще.

Карта таро за четвъртък за Риби: Четири мечове, обърната

Време е да се върнете в света след период на оттегляне, Риби. Четворката мечове, обърната, е за емоционалното прегаряне, което приключва и сега сте готови да общувате и да се забавлявате.

В четвъртък възстановете границите си и защитете времето си, но излезте и вижте как ще се развият нещата. Вместо да чакате покана, излезте и изследвайте; знайте къде ви води пътят.