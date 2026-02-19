Таро хороскоп за 20 февруари

Научете какво ви очаква този петък, 20 февруари 2026, според зодията.

Таро карта за петък за Овен: Рицар на жезлите

Овенът, Рицарят на Жезлите, е за бързите действия. Като огнен знак, вие не се страхувате от бързи решения. Всъщност, вие процъфтявате в динамична среда, която ви подтиква да действате и да мислите по-късно.

Това не е ден, в който да поставяте страстта пред отговорността. В моменти на объркване ще усетите кога решенията са рисковани и изискват повече време и обмисляне. Вместо да действате егоистично, претегляте въздействието на действията си върху другите и практикувате проницателност.

Таро карта за петък за Телец: Две пентакли, обърнати

На 20 февруари ще осъзнавате все повече личните си ограничения. Последиците от твърде честото казване на „да“ стават очевидни. Чувствате нужда да се отдръпнете и да преоцените миналите си избори, надявайки се да ги отмените.

Двете пентакли, обърнати, означават чувство на небалансираност поради твърде много неща, натрупани в чинията ви, без достатъчно място, за да ги свършите всичките.

В началото може да се опитате да отречете, че сте в тази ситуация и да продължите напред, но умората е пречка за продуктивността. Урокът, който научавате сега, е да се освободите от очакванията на другите, да изберете това, което е правилно за вас, и да се доверите, че процесът ще реши проблема.

Таро карта за петък за Близнаци: Светът, обърната

Вашата дневна карта таро, Светът, обърната, подчертава забавен успех. На 20 февруари осъзнавате какво е възпрепятствало растежа ви напоследък: стъкленият таван не сте вие; става въпрос за вашето минало.

Има неизлекувани страхове, с които трябва да се справим, но те болят твърде много, за да се изправим пред тях. Имате няколко проблема, които трябва да решите, и днес става ясно, че целите ви са на пауза, ако не го направите.

Днес става дума за вътрешна промяна и това е предизвикателство, но не и невъзможно. Предприемате действия и нещата започват да се променят. Вашият личен растеж е това, което променя всичко.

Таро карта за петък за Рак: Пет пентакли, обърната

Рак, промяната отнема време и когато сте готови, е много по-лесно, но това не променя процеса. Петте пентакли, обърнати, са карта таро, символизираща фаза на адаптация, в която преминавате от трудности към по-позитивно пътуване.

Пътят се обръща на 20 февруари и вие с радост приемате новостта. Бъдете обаче спокойни и да се научите как да се адаптирате. Това, което предстои, е по-добро, но непознато, а старият начин на мислене може да се опита да ви върне обратно в позната територия единствено заради неговата постоянство.

Таро карта за петък за Лъв: Рицар на Пентаклите

Рицарят на Пентаклите представлява бавно, стабилно темпо, което ви води по ново пътешествие. На 20 февруари денят е труден, защото вече се чувствате психически готови да бъдете там, където искате. Видели сте целта и сте си представили, че сте напълно потопени в новия си живот. И все пак имате толкова много работа, за да стигнете до това място, и това е разочароващо.

Ключът е да се придържате към курса и да преминете през различните промени в характера, които трябва да преживеете. Успехът не позволява преки пътища , особено когато това, което печелите, е изключително ценно.

Картата таро за петък за Дева: Императрицата, обърната

На 20 февруари всички начини, по които сте пренебрегвали грижата за себе си, ще изпъкнат, когато вашата дневна карта таро е Императрицата, обърната. Днес усещате тежестта на различни решения и всяко от тях ви подтиква да се запитате защо.

В сърцето си решаваш, че няма да позволиш нещата да стигнат толкова далеч, че да се чувстваш уморен или изтощен в бъдеще. Слушаш тялото си и обръщаш внимание на чувствата си. Грижата за себе си започва със самоуважение и ти уважаваш процеса.

Таро карта за петък за Везни: Смърт

Везни, краят винаги е пълен с емоционална енергия. Картата Таро „Смърт“ представлява затварянето на една глава, включваща връзка, проект или пътешествие. Готови сте да обърнете страницата, но добре дошлият край е горчиво-сладък.

Казването на сбогуване разкрива много въпроси и моменти на съмнение в себе си. Подготвяте се да научите нови неща за себе си, докато усвоявате всички уроци, които сте научили наскоро.

Таро карта за петък за Скорпион: Седем пентакли

Седемте пентакли символизират търпение и как това, което правите, изисква толкова много от него в момента. Скорпион, вие обичате да се движите по-бързо и усещате кога ситуациите изискват забавяне и позволяване на нещата да се развиват естествено.

Има уроци, които идват с търпението , дори когато знаеш, че трябва да ги практикуваш. Откриваш ограниченията си и какво те кара да искаш да се откажеш. Проблемите стават по-лесни, когато се насочваш към по-сложни въпроси, които все още трябва да бъдат решени.

Таро карта за петък за Стрелец: Седем жезли

Стрелец, ти усещаш кога да бъдеш смел и прегръщаш възможността да кажеш какво мислиш. Прозрачността е част от твоята ДНК и когато имаш Седемте жезла, се сблъскваш с причините за това.

На 20 февруари ще се сблъскате с проблем, който ви подканва да говорите открито за личните си убеждения. Тази ситуация може да е свързана с религия, политика или връзка, която е важна за вас. Въпреки че сте естествено честни , тежестта на това решение показва колко силни сте всъщност.

Таро карта за петък за Козирог: Четири мечове, обърната

Четворката мечове, обърната, подчертава завръщане към натоварен начин на живот, често след като сте си взели почивка. На 20 февруари, дори и да желаете (или е необходимо) завръщане, нивото на необходимата енергия може да ви изненада.

Откривате, че трябва да възстановите устойчивостта си. Идеята да се издигнете на ново ниво на продуктивност може да бъде едновременно объркваща и вдъхновяваща. Правенето на малки стъпки е разумно и се чувствате благодарни за възможността да растете.

Таро карта за петък за Водолей: Шест мечове, обърната

Водолей, човек може да се превърне в най-големия си враг и това се наблюдава, когато приятел е заседнал във връзка или раздяла, от която трябва да продължи напред.

Шестицата мечове, обърната, е за съпротива, вкоренена в емоционално объркване. Необходимо е състрадание, с много емпатия. Научавате се да слушате без осъждане и да държите пространство, за да преодолявате болката, без да ограничавате изразяването ѝ.

Таро карта за петък за Риби: Деветка чаши, обърната

На 20 февруари откривате областите от живота си, които сякаш се нуждаят от подобрение. Деветката чаши, обърната, е свързана с неудовлетвореност и болката от пропускането на най-големия ви потенциал е значителна.

Днес бележи началото на едно по-широко пътешествие на себепознание . Вместо да игнорирате емоционалните сигнали, които чувствате, вие решавате да продължите напред, знаейки, че това е просто покана да научите повече за себе си.