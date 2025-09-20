Таро хороскоп за 21 септември

Научете какво ви очаква тази неделя, 21 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Смърт, обърната

Овен, обичаш да правиш нещата в момента, в който се появят. Може да откриеш, че е по-сложно от обикновено да чакаш. Но на 21 септември е необходимо търпение.

Днешното таро е обърната карта на Смъртта и предсказва забавен край. Може да усещате, че ситуацията скоро ще приключи, но все още не.

Част от вас може би иска да го потуши, за да се успокои бързо, но не го правете. Има урок, който трябва да се научи; дайте му време да се разгърне.

Днешната карта таро за Телец: Деветка мечове

Телец, промяната може да е отблъскваща за теб, особено ако не си сигурен защо нещата не могат да останат същите. Днешната ни цел е да определим ползите. Ако не знаеш, попитай.

Таро картата „Деветка мечове“ е за смущения, които се усещат непланирани или леко разрушителни. Ще е добре да си направите пауза, когато можете, преди да реагирате на промените.

Бъдете отворени към тях, но помислете за реакциите си на ситуации, които ви карат да се чувствате неудобно.

Днешната карта таро за Близнаци: Рицар на жезлите

Близнаци, вие можете да бъдете истински новатор. Обичате да опитвате нови неща и не се страхувате да бъдете първите, които приемат промените. Така че, когато вашата дневна карта таро е Рицарят на жезлите, можете да очаквате да се сблъскате с нови предизвикателства.

Очаквайте да откриете неща за себе си, които не сте забелязвали преди. Някои от тях може да ви харесат, докато други може да се чудите как да промените. Направете равносметка и обърнете внимание на това, което денят ви носи.

Днешната карта таро за Рак: Две мечове, обърнати

Рак, слушай интуицията си. Инстинктите ти са там, за да те водят, така че когато чувстваш, че животът и ситуациите се усложняват, не отхвърляй това предчувствие. Вероятно е така.

Може да се чувствате леко претоварени по време на това затъмнение днес. И това е напълно нормално. Енергията може да продължи няколко дни, но не забравяйте, че сърцето ви ще ви води към това, което трябва да знаете. Ще ме слушате ли?

Днешната карта таро за Лъв: Паж с мечове, обърнат

Лъв, бъди отворен да изследваш по-дълбокия смисъл на нещата. В миналите области от живота си си бил наистина решителен, но цялата тази сила може да се превърне в твърдост. Днешната карта таро, обърната Страница с мечове, те учи, че е време за промяна.

Когато предполагате какво ще чуете, вие проектирате собственото си значение върху съобщението, преди то да ви бъде предадено.

Това е предупреждението, което получавате от днешната карта таро: потенциалът за погрешно общуване . Внимавайте какво мислите, че чувате. Задавайте въпроси и пояснявайте.

Днешната карта таро за Дева: Рицар на чашите

Дева, какво казва сърцето ти? Днешната карта таро е за това да разбереш коя си. Родена си с характеристики и черти.

Създадени сте с цел и този път ще се отвори пред вас тази седмица, защото затъмнението се случва във вашия зодиакален знак.

И така, чуйте какво се опитва да ви каже Рицарят на Купите. Той казва, че имате емоционална дълбочина. Вие сте всичко, от което се нуждаете; повярвайте му.

Днешната карта таро за Везни: Умереност

Везни, трябва да правиш това, което е най-добро за теб, дори когато си под натиск от страна на връстниците. Ти си уравновесена и оставаш спокойна и хладнокръвна дори пред лицето на проблеми.

Това е общото значение на картата таро „Умереност“: самоконтрол. Вие го притежавате. Вие му подражавате и това, от което давате пример, може да се поучи от другите. Бъдете лидер.

Днешната карта таро за Скорпион: Четири мечове

Скорпион, работете върху вътрешното си изцеление. Вие сте интензивен зодиакален знак, но с основание. Днешната цел не е да увеличите този вътрешен интензитет, а вместо това да го намалите.

Трябва да работите върху вътрешния мир, за който копнеете. Това може да означава, че през този сезон на затъмненията трябва да намерите други неща, които ви доставят удоволствие да правите.

Разсейването е хубаво нещо в такива дни. Избирайте неща, които са забавни и водят до психическо разстройство.

Днешната карта таро за Стрелец: Деветка чаши, обърната

Стрелец, какво копнееш от живота си в момента? Ти си воин, който обича приключенията и тъй като си толкова отворен човек, новите светове са добре дошли и оценени.

Днешната карта таро, Деветката чаши, обърната, ви предупреждава за неизпълнени желания. Не им позволявайте да се вкореняват. Преследвайте ги с всичко, което имате.

Днешната карта таро за Козирог: Колелото на късмета

Козирог, съдбата те намира там, където си. Понякога можеш да бъдеш малко невярващ, когато става въпрос за теми, свързани със съдбата, но днешната карта таро, картата таро „Колелото на късмета“, е знак, че си на правилния път.

Отваря се врата пред вас. Затъмненията, особено когато са в друг земен знак, могат да променят хода на живота ви, особено ако сте се насочили в грешна посока. Вярвайте, че вселената знае къде трябва да бъдете.

Днешната карта таро за Водолей: Седем жезли

Водолей, бъди смел, дори когато животът е труден. Имаш остър ум. Използвай го. Седемте жезла те насърчават да бъдеш смел и да се справяш с трудностите.

Имате много информация от опит, проучвания, наблюдения и разговори с други хора. Затова използвайте всички тези знания, които сте събрали. Можете да го направите!

Днешната карта таро за Риби: Асо на жезлите, обърнат

Риби, нещото, което ви движи напред, може понякога да ви накара да чакате. Можете да бъдете тип личност, който се носи по течението.

Така че, когато получите Асо на жезлите, когато е обърната карта таро, по време на затъмнение във вашия знак за партньорство, може да стигнете до място, където ще бъдете повлияни от другите и техния момент на подражание.

Днешната прогноза може да е, че проект ще се забави. Не обвинявайте промените и не се чувствайте негодуващи. По-късно нещата ще вървят по-гладко.