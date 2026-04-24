Таро хороскоп за 25 април

Научете какво очаквате тази събота, 25 април 2026, според зодията.

Дневна карта таро за събота за Овен: Асо на чашите, обърната

Овни, емоционално, нещо може да ви се стори леко нередно на 25 април, но не е лесно да определите точно какво е това разминаване. Обърнатото Асо на купите сочи към блокирани емоции или къде сте раздали енергията си. Проблемът е, че няма възвръщаемост на инвестицията ви. Днес не искате да правите прибързани заключения или да принуждавате хората да бъдат това, което не са. Вместо това можете да бъдете честни относно изборите си и техните естествени последици. Истинността ще ви помогне да пренасочите фокуса си, за да можете да го насочите към това, което е важно в момента.

Дневна карта таро за събота за Телец: Умереност, обърната

Телец, на 25 април, животът ви се струва леко небалансиран и има знаци, дори и да си мислите, че нищо не се показва на света. Картата Таро „Умереност“, когато е обърната, подчертава вашето нетърпение. Опитвате се да ускорите ситуация, която се нуждае от повече време. Със Слънцето във вашия знак, насладете се на момента и си дайте разрешение да се отпуснете и съсредоточите.

Дневна карта таро за събота за Близнаци: Рицар на Пентаклите, обърната

На 25 април, обърнатата карта таро Рицарят на Пентаклите се позовава на ситуации и хора, които са непоследователни и ви отблъскват. Днес трябва да се съсредоточите, дори когато се чувствате дърпани в милион посоки. Бъдещето може да ви се струва далечно, но мъдрият избор е инвестицията, която трябва да направите точно сега.

Дневна карта таро за събота за Рак: Рицар на жезлите

Таро картата „Рицарят на пръчките“ е за действие, което е смело и страстно, но му липсва твърдост и дълбочина.

На 25 април уважавайте своята почтеност. Дори когато е трудно, помолете себе си и другите да се изправят пред истината за това защо е важно да правите това, което искате. Проверете мотивите си, за да се уверите, че работите по правилните причини.

Дневна карта таро за събота за Лъв: Кралица на мечовете

Лъв, нека вътрешният ти глас ти даде яснотата, необходима за да се справиш с натовареността на живота днес. На 25 април, Кралицата на мечовете е посветена на умственото откъсване и хубавото е, че ще се откъснеш достатъчно, за да имаш солидна представа към какво да бъдеш лоялен. Приеми дискомфорта, който идва с това да бъдеш смел и честен. Поставянето на граници е форма на изкуство, която изисква практика. Силата, която ще пожънеш днес, идва от това да се вслушваш в своята проницателност, вместо да се осланяш единствено на това, което правиш.

Дневна карта таро за събота за Дева: Кралица на чашите, обърната

Кралицата на чашите, обърната карта таро, предполага пренебрегване на себе си за сметка на някой друг. Днес може да донесе емоционално претоварване за сметка на вътрешния мир. На 25 април решете, че ще въздържате енергията си от хора или неща, които се възползват от времето ви. Когато първо се изливате в другите, е по-трудно да чуете вътрешния си глас, но понякога сърцето ви говори толкова силно, че ви дава публика.

Дневна карта таро за събота за Везни: Две мечове

Везни, вече знаеш какво трябва да направиш на 25 април. Просто се колебаеш от задължението. Двойката на мечовете ти напомня да спреш да се колебаеш и ти помага да подобриш потока на нещата, за да можеш да направиш това, което е най-добро за себе си.

Дневна карта таро за събота за Скорпион: Обесеният мъж, обърната

Време е да се откажете и да видите каква гледна точка сте заседнали в миналото. Вие надраствате старите начини на мислене и правене на нещата, дори когато чувствате, че всъщност нищо не се случва в живота ви

Дневна карта таро за събота за Стрелец: Императрицата

Стрелец, твоята истина е вкоренена в това, което те подхранва. Императрицата те кани да се върнеш към това, което чувстваш като изобилие.

Потърсете творчески занимания, които подхранват духа ви. Инвестирайте енергията си там, където растежът ви се струва естествен, а не нещо, което трябва да правите сами.

Дневна карта таро за събота за Козирог: Колелото на късмета

Козирог, изброй всички неща в живота си, които не могат да останат такива, каквито са. Не е нужно да контролираш резултатите, но имаш право да управляваш времето си по-добре. Като се научиш да се доверяваш на процеса, ще подкрепиш другите да направят същото, когато ти не можеш да бъдеш там. Нещата започват да се променят естествено и всеки се научава да се адаптира.

Дневна карта таро за събота за Водолей: Седем пентакли

На 25 април направете мини самооценка. Седемте пентакли ви канят да оцените всички различни области от живота си, в които инвестирате. Вижте какво ви кара да се чувствате удовлетворени и щастливи.

Обърнете внимание на това, което ви дава чувство на радост. Когато обръщате внимание на това как се чувствате, естествено знаете кога трябва да промените или да запазите нещата същите.

Дневна карта таро за събота за Риби: Тройка жезли, обърната

Риби, нещо не расте по начина, по който бихте искали, и това често показва, че е време да направите повече, за да подобрите резултата. Тройката жезли сочи към нежелани забавяния и несъответстващи очаквания. Вместо да търсите възможност, погледнете в сърцето и ума си. На 25 април, за да продължите напред, трябва да направите крачка назад.